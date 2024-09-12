¡Ö£Ô£è£åÈþ¡×£Î£é£ú£é£Õ¡¦¥Þ¥ä¡¢°ÅÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡£¹¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£é£ú£é£Õ¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£±£²Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥ä¡Ê£Í£Á£Ù£Á¡Ë¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£×£é£ô£è£Õ¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°Å¤¤È±¿§¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥ä¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¹¬¡ª¡×¡Ö°ÅÈ±¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤¥¤¥¡×¡Ö£Ô£è£åÈþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤µ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£