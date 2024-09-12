³¹Æ¬±éÀâÃæ¤ÎÃËÀµÄ°÷¤Î¼ó¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá Ì¾¸Å²°Âç³Ø¿¦°÷¤Î62ºÐÃËÀ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë
¡¡»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç2024Ç¯6·î¡¢³¹Æ¬±éÀâÃæ¤ÎµÄ°÷¤ËË½¹Ô¤·¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°Âç³Ø¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îë¼¯»Ô¤Ë½»¤àÌ¾¸Å²°Âç³Ø¿¦°÷¤ÎÃËÀ(62)¤Ï6·î25Æü¡¢¶áÅ´°ËÀª¼ã¾¾±Ø¶á¤¯¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊË½¹Ô¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÅÃÏ¸¡¤Ï9·î11ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
Áòµ·,
Áòº×,
Ê©ÃÅ,
°ÖÎîº×,
ºë¶Ì,
Ï·¸å,
²ð¸î