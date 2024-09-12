¡ÚLILLIAN CARAT¡Ûµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡¢ºÇ¿·½©¥«¥¿¥í¥°¤ò¸ø³«♡
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢LILLIAN CARAT(¥ê¥ê¥¢¥ó ¥«¥é¥Ã¥È)Ž£¤Ï¡¢9·î12Æü(ÌÚ)¤Ë½©¥«¥¿¥í¥°ÂèÆóÃÆ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½©¥«¥¿¥í¥°ÂèÆóÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëŽ¥ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ëŽ¢µ×´ÖÅÄÎÖ²ÃŽ£¤µ¤ó¡£½ë¤µ¤Î»Ä¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ºÇ¿·¤Î½©¥«¥¿¥í¥°¤ò¸ø³«
½©¥«¥¿¥í¥°ÂèÆóÃÆ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ëŽ¥ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡¢ºÇ¿·LOOK¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥°¥é¥â¥¢¡Û¤Õ¤Ã¤¯¤é¤¿¤ï¤ï¤Ê¶»¤Ë»Å¾å¤²¤ëŽ¢TAWAWA¥Ö¥éŽ£¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì♡
¡ÚLILLIAN CARAT¡ÛºÇ¿·LOOK
JACKET/²Á³Ê:15,400±ß(ÀÇ¹þ)
ALL IN ONE/²Á³Ê:14,960±ß(ÀÇ¹þ)
ONE PIECE/²Á³Ê:16,940±ß(ÀÇ¹þ)
KNIT/²Á³Ê:10,890±ß(ÀÇ¹þ)
PANTS/²Á³Ê:10,890±ß(ÀÇ¹þ)
ONE PIECE/²Á³Ê:14,960±ß(ÀÇ¹þ)
BLOUSE/²Á³Ê:8,690±ß(ÀÇ¹þ)
JAKCET/²Á³Ê:14,960±ß(ÀÇ¹þ)
ONE PIECE/²Á³Ê:15,400±ß(ÀÇ¹þ)
KNIT VEST/²Á³Ê:9,900±ß(ÀÇ¹þ)
SHIRT/²Á³Ê:9,790±ß(ÀÇ¹þ)
SKIRT/²Á³Ê:9,790±ß(ÀÇ¹þ)
GILET/²Á³Ê:10,890±ß(ÀÇ¹þ)
INNER/²Á³Ê:6,490±ß(ÀÇ¹þ)
SKIRT/²Á³Ê:10,890±ß(ÀÇ¹þ)
JACKET/²Á³Ê:10,890±ß(ÀÇ¹þ)
BLOUSE/²Á³Ê:8,910±ß(ÀÇ¹þ)
SKIRT/²Á³Ê:13,970±ß(ÀÇ¹þ)
GILET/²Á³Ê:12,100±ß(ÀÇ¹þ)
ONE PIECE/²Á³Ê:14,300±ß(ÀÇ¹þ)
KNIT/²Á³Ê:6,490±ß(ÀÇ¹þ)
CARDIGAN/²Á³Ê:7,590±ß(ÀÇ¹þ)
SKIRT/²Á³Ê:12,100±ß(ÀÇ¹þ)
½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
º£²ó¤ÏŽ¢LILLIAN CARATŽ£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ØºÇ¿·½©¥«¥¿¥í¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ë¤µ¤Î»Ä¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¡ØºÇ¿·½©¥«¥¿¥í¥°¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÂç³èÌö¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¤¼¤ÒLILLIAN CARAT¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£