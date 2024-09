神戸発・創業30周年で野外フェス初開催『ビショップ音楽祭』豪華出演アーティストや名店グルメ&ショップ情報を総まとめ！

9月15日(日)に、創立30周年を迎えた神戸発のセレクトショップ「ビショップ」が、神戸メリケンパークで野外フェス『ビショップ音楽祭』を開催する。今回SPICEでは、いよいよ当日を迎えるにあたって、より特別な1日を過ごすために、出演アーティストや神戸を代表する人気店によるフードやショップ情報をおさらい! さらに、当日MCを務めるFM802 DJ 内田絢子からのメッセージをお届けする。

●神戸で30周年の「ビショップ」が史上初の野外フェスを開催●

1994年、神戸に1号店をオープンし、今年30周年を迎えたセレクトショップ「ビショップ」。『ビショップ音楽祭』は、そんな「ビショップ」が日頃の感謝をこめて子供から大人まで楽しめるイベントとして開催する、同社史上初となる野外フェスだ。

会場は、本店/本社からすぐ近くの地元・神戸メリケンパーク。JR神戸駅から徒歩約15分、JR三宮駅から徒歩約18分、JR・阪神元町駅からは徒歩約13分のところにありアクセスは良好。都心でありながらも、神戸らしいベイエリアの美しいロケーションを眺めることができる。

出演は、ウルフルズ、大橋トリオ、KREVA、スチャダラパー、chelmico、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、TENDRE、tofubeats、FNCY、YOUR SONG IS GOOD、Neibiss(オープニングアクト)の11組。ロックにソウル、ジャズ、ヒップホップ、クラブミュージックなど、ジャンルにとらわれない多彩な音楽を、海風を感じながら全身で浴びることができる。

●地元・神戸~全国の名店グルメ&豪華ブランドショップが集結●

会場には、ビショップらしいファッションマーケットやフェスには欠かせないフードショップが多数集結する。フードエリアには、シュガーバタークレープ専門店「ハナサククレープ」や、南イタリア料理専門店「Trattoria Meta」など元町の人気店のほか、神戸でパティスリーやレストランを展開するブランド「TOOTH TOOTH」によるフードホール、神戸・北野にある中華料理店「中華とお酒マルマン」など神戸の名店が集結。

ほかにも、東京からは大人の隠れ家、和食割烹「酒井商会」、京都・久美浜からはカレーショップ「THE SPICE」と「uRashiMa」など、ほかのフェスでは味わうことができないビショップならではの選りすぐり全20店のグルメを堪能することができる。

フードをより楽しむために、オフィシャルドリンクブースではオリジナルクラフトビール発売も決定。さらに、スウェーデン・ストックホルムで誕⽣した「Djuce」によるヨーロッパワインを提供するなど、ドリンクもこだわりが光る。

ショップもフェスではなかなかお目にかかれない、豪華ブランドが出店。岩倉AA、orslow、KIJIMA TAKAYUKI、SUNSKI、Shinzone、THE NORTH FACE、manipuri、NEAT、YOUNG & OLSEN The DRYGOODS STORE、WILD THINGSの全10店が集結し、この日だけの限定アイテムの販売も? さらに、ヴィッセル神戸グッズショップのほか、フォトスポットをバック撮影できるinstax™“チェキ”スポットも登場する。

オフィシャルグッズも見逃せない! イラストレーター橋本 聡さんによるメインビジュアルを展開したビショップ × DANTONのTシャツにタオルなど、他では手に入らないアイテムがそろうので要チェック。さらに、現代美術作家・加賀美健とコラボしたアイテムも!

●FM802 DJ内田絢子オススメポイント●

いろんなジャンルの音楽を海沿いのロケーションで楽しみながら、ラインナップを見ているだけでワクワクする美味しいお店が大集結!!行列ができるお店や雑誌などで話題のお店もたくさんあるので、気になるフードやドリンクを買って、仲間とシェアするのも楽しそう!!会場限定の遊び心溢れたグッズも早めにゲットしてね。さらに、会場内にはキックターゲットやフリースローなど体を動かせるアクティブなエリアもあるので、お子様も楽しめそう!1日中楽しめる『ビショップ音楽祭』フォトスポットのパネルもとっても可愛くてオシャレなので、恋人やお友達、家族と思い出フォトいっぱい撮ってくださいね。

いよいよ開催まで1週間をきった『ビショップ音楽祭』。音楽とグルメ、ファッションを1日で楽しめる、この日限りの特別な時間をぜひ堪能してほしい。

チケットは、イープラスにて発売中。