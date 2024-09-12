Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¡¡¸©Áª½ÐµÄ°÷¤Ï¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù»ý¡© 4¿ÍÎ©¸õÊä¤Ç23ÆüÅê³«É¼¡ÔÄ¹ºê¡Õ
À¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîÅÞÂè1ÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ï23Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
7Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÀô ·òÂÀÂåÉ½¤Î¤Û¤«¡¢»ÞÌî ¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡¢ÌîÅÄ ²ÂÉ§¸µÁíÍýÂç¿Ã¡¢µÈÅÄ À²Èþ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê3¶èÁª½Ð¤Î»³ÅÄ ¾¡É§½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢ÅöÁª1²ó¤ÎµÈÅÄ À²Èþ»á¤ò»Ù»ý¡£
¿äÁ¦¿Í¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ð¼¨ÍâÆü¤ËÂçÂ¼»Ô¤Ç³«¤¤¤¿½¸²ñ¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ »³ÅÄ ¾¡É§ ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÇÅöÁª1´üÀ¸¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£1Ç¯À¸¤À¤«¤é¤³¤½¹ñÌ±ÌÜÀþ¤ÇËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë¤âÅêÉ¼¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¿·¡¦Ä¹ºê3¶è¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎËö¼¡ Àº°ì»á¤Ï¡¢ÌîÅÄ ²ÂÉ§»á¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê³«É¼¤Ï¡¢º£·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
Ë¡Í×,
¥Í¥¸,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòº×,
²ð¸î,
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à