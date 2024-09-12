¾®Àô»á¡¢²ÏÌî»á¤ËÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©Ì±¤Ï²¿¤ò´üÂÔ?¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43¡Ë¡á½°±¡¿ÀÆàÀî11¶è¡á¤È²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê61¡Ë¡áÆ±15¶è¡á¤¬½ÐÇÏ¡£ÁíºÛÁª¤ËÊ£¿ô¤Î¸©ÆâÁª½ÐµÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ý¥¹¥È´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚË©ÅÄÀµ»Ö¡¢°øÈ¨·ò±Ù¡¢³ÁºêÀ¿¡Û
¡Ú°ìÍ÷¡Û²áµîºÇÂ¿9¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨
¡¡º£²ó¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¾®Àô»á¤Ï¤½¤Î¡Ö¼ã¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Öºþ¿·´¶¡×¤òµá¤á¤ëÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤â´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿50Âå¤Î¼çÉØ¤Ï¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¤ä¥«¥Ê¥À¤Î¼óÁê¤â40¡Á50Âå¤È¼ã¤¤¡£¾®Àô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê84¡Ë¤Ï¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¤«¤é4¡¢5Ç¯Áá¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È·üÇ°¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÇÉÈ¶¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡Ö¤·¤¬¤é¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ë3²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×¤Ç¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Ìó30Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÃÏ¸µ¡¦Ê¿ÄÍ»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÍý»öÄ¹¡¢Ê¿Ìîµ®Íµ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¡£¿®Ç°¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë¼ã¤¤º¢¤«¤éÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î³°¸ò¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡Êª²Á¹â¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦³ý¥±ºê»Ô¤Î¼çÉØ¡¢²Ö°æ¤Á¤¨»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹âÅÙ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê¼óÁê¤Ï¼ã¤¹¤®¤Æ¤âÇ¯Îð¤ò¼è¤ê²á¤®¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²ÏÌî¤µ¤ó¤³¤½Å¬Îð´ü¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÆ°¤¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¡Ê¿ÀÆàÀî2¶è¡Ë¤Ï8Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¾®Àô»á¤Î»Ù»ý¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»²±¡µÄ°÷¡¢²ÏÌî»á½êÂ°¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤ÎÀÖ´ÖÆóÏº»á¡Ê14¶è¡Ë¤éÊ£¿ô¤ÎµÄ°÷¤â¾®Àô»á¤ò¿ä¤¹¡£²ÏÌî»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢ËÒÅç¤«¤ì¤óÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê17¶è¡Ë¤éËãÀ¸ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼ÔÍðÎ©¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡Ê367É¼¡Ë¤¬Ê¬»¶¤·¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏÊýÉ¼¡×¡Ê367É¼¡Ë¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹¡£¸©Ï¢¤ÏÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤¬Ìó6Ëü5000¿Í¤ÈÅìµþ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¿Ø±Ä¤¬»Ù»ý³ÈÂç¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£