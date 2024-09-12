³ÚÅ·¡¡15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤¬»Ïµå¼°¡¡¡Ö½àÈ÷¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¥â¥ó¡ù¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´§¶¨»¿»î¹ç¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëºÇ¶¯DYA¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê13»þ¡Á¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¡¢·§ËÜ¸©¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ï¡Ö·§ËÜ¸©±Ä¶ÈÉôÄ¹·ó¤·¤¢¤ï¤»ÉôÄ¹¡×¤Î¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£ÅöÆü¤Ï³ÚÅ·¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡×¤È°ì½ï¤Ëµå¾ìÀµÌÌ¹¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ï¡Ö»Ïµå¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¥â¥ó¡ù¥¨¥¤¥¨¥¤¥â¡¼¥ó¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£