É¹Àî¤¤è¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤é¡ÉÄ¶ÈþµÓ¡ÉÀ¸Â¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·ÁûÁ³¡ÖÀ¤³¦°ì¡¢¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×
²Î¼êÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê47¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤é¿¤Ó¤¿¡ÈÄ¶ÈþµÓ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
É¹Àî¤Ï6Æü¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¿´¤¬ÄÌ¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡»ä¤ÏÀ¤³¦°ì¡¢¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡¡¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥®¥Õ¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ô¥±¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÎÞ¤·¡×¤È½ñ¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤«¤éÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤ÎÀ¸Â¤ò½Ð¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Û¤«¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤äÎÁÍý¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£