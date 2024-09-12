¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ª¤¦¤Ã¤«¤ê¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¶¤ó¤Í¤ó¼ýÇ¼¡×3Áª¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¿Íµ¤ÊÒÉÕ¤±YouTuber¤¬»ØÅ¦¡Ö¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¼ýÇ¼¡×3Áª
¡Ö¼ýÇ¼¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»¶¤é¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¼ýÇ¼¡×¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¼ýÇ¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1. ¤È¤ê¤¢¤¨¤º±£¤¹¼ýÇ¼
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º±£¤¹¼ýÇ¼¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£Éô²°¤ÎÅý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï±£¤¹¤Î¤¬¤Æ¤Ã¤È¤êÁá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÉ¤µ¤È»¶¤é¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±£¤¹¡×¤È¡Ö±£¤µ¤Ê¤¤¡×¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¡£Àõ·¿¤Î¥±ー¥¹¤òÁª¤Ö¤È¾å¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤ÆÃæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
°ìÊý¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£±£¤¹¼ýÇ¼¤Ç¤â¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Î¥±ー¥¹¤ÏÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤¿¤á´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¾ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È³Ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«¿©¤Ç»È¤¦¥¸¥ã¥à¤È¥èー¥°¥ë¥È¡¢¿©»ö¤Î¤È¤¤Ë½Ð¤¹Âî¾åÄ´Ì£ÎÁÎà¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
2. ¾å¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó½Å¤Í¤ë¼ýÇ¼
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¾å¤«¤é½Å¤Í¤ÆÆþ¤ì¤ë¼ýÇ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÍ×Ãí°Õ¡£½Å¤Í¤Æ¤ª¤¯¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ºÆ±¤¸¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
½Å¤Í¤ë¼ýÇ¼¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ãæ¿È¤¬¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î©¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ä»ÅÀÚ¤ê¤ò»È¤¦¤È¡ý¡£¿©´ïÃª¤Ë¤Ï¥³¤Î»ú¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤È¡¢½Å¤Í¤º¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¥Õ¥¿ÉÕ¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊØÍø¤Ê°ìÊý¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤´¤È½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¼¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¿È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥³¤Î»ú¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤ËµÍ¤á¹þ¤à¼ýÇ¼
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤à¼ýÇ¼¤âNG¡£8³ä¼ýÇ¼¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ä´ÉÍý¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤Î¼ýÇ¼¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¡¢¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ⓒSamiaÊÒÉÕ¤±¼ýÇ¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤ÏÂ¿¾¯¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ìÅùÃÏ¤Ï¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤À¤±¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ°²èËÜÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é
Æ°²è¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Samia¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ýÇ¼ÊýË¡¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¼ýÇ¼¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë´ÉÍý¼Ô¤ÎÊý¤è¤ê²èÁü¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë