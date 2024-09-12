¡Ö¤¨Æ±°ì¿ÍÊª⁉︎¡×¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢À¶Á¿·Ï¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÆ°²è¸ø³«¡ª ¡ÖNewJeans¤Î¥Ï¥Ë¤Ë¤Ë¤Æ¤ë¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï9·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À¶Á¿É÷¥á¥¤¥¯¤«¤é¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ØÊÑ¿È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢À¶Á¿·Ï¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨Æ±°ì¿ÍÊª!?¡×¡ÖÀ¶Á¿¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦ËÜÅöÎ¾Êý²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÆóÅáÎ®¤Ã¤¹¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖNewJeans¤Î¥Ï¥Ë¤Ë¤Ë¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢À¶Á¿·Ï¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡Û
¡ÖÀ¶Á¿¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¯¤Æwwwwwwwwwwwwwww¡¡¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤Þ¤Â³Ú¤·¤¤!!¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤ÏÀ¶Á¿É÷¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÓÀî¤µ¤ó¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ª¾îÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶È´·²¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿ÉáÃÊ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤ËÊÑ¿È¡£¤É¤Á¤é¤Î¥á¥¤¥¯¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¡È2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¹õ¥®¥ã¥ë¡É¥á¥¤¥¯»Ñ¤âÈäÏª7·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡È¹õ¥®¥ã¥ë¡É¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÓÀî¤µ¤ó¡£È©¤Î¿§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¸µ¤ä¸ý¸µ¤Î¥á¥¤¥¯¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤È°ã¤¤¡¢´°À®ÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)