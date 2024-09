「イーロン気持ち悪い」

イーロン・マスク氏は9月11日、自身のX(旧Twitter)を更新。テイラー・スウィフト氏へ向けた発言に非難が殺到しています。マスク氏は「Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life(いいよ、テイラー......あなたの勝ちだ......私はあなたに子供を与え、あなたの猫を命がけで守る)」とつづっています。この発言が世間から批判を浴びているようです。

ハリス氏支持のテイラーさん

「This was the most savage thing Elon has ever said(これはイーロンの発言の中で最も野蛮なものだ)」「Cats politely but firmly decline your offer(猫は丁寧に、しかしきっぱりと申し出を断る)」「That’s creepy dude(気味が悪い)」「これはキモすぎるよイーロン…」「イーロンほんとキモすぎる。あれテイラーに対するハラスメントじゃねーの。誰かTwitterを買い戻して奴のアカ永久凍結してくれよ」「イーロン気持ち悪い」「イーロンの発言超キモすぎる…」と、海外でも日本でも“気持ち悪い”という意見が多数上がりました。同日にカマラ・ハリス氏支持を公表し、猫を抱いた自身の写真をInstagramに載せていたテイラー氏。この表明を受けて、マスク氏は今回Xを更新したようですが、世間からの評価はマイナスになりました。(文:橋酒 瑛麗瑠)