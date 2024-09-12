¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÎÊ³Æ®¤ËÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ò¥ë¤¬¼ê±þ¤¨¤È³Ð¸ç¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¡£Íè·î¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤À¡×
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(PSSI)¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ò¥ë²ñÄ¹¤¬¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÆÍÇË¤ØÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Økompas.com¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ïº£·î¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È2»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×¡£
ÇòÀ±¤Ê¤é¤º¤â¥¿¥Õ¤µ¤¬¸÷¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¦¤¨¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È19ËÜ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¿¹ë½£¤È0-0¥É¥í¡¼¡£ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼¡²ó10·î¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Û¡¼¥à¡£º£¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£
°ì»þ´ü¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥Ò¥ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÏÇòÀ±¤¬É¬Í×¡×¤È³Ð¸ç¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¡Ö2»î¹ç¤Ç¥É¥í¡¼2¤Ä¤Î¾¡¤ÁÅÀ2¡£²á¾®É¾²Á¤â²áÂçÉ¾²Á¤â¤·¤Ê¤¤¡£¼ã¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤è¡×
¡ÖWÇÕËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê8»î¹ç¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾¡¤ÁÅÀ¡Ø15¡Ù¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤º(Íè·î)¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢·üÌ¿¤ËÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¼¡Âè¤Ç½ç°Ì¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡×
¡ÖÆ»¤Î¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ò´Ñ¤Æ¡¢»ä¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÁ°²óÂÐÀï¤Ç0-10Âç»´ÇÔ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï2012Ç¯2·î¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ï2013Ç¯11·î¤Ç¡¢¥¦¡¼¡¦¥ì¥¤¤Î1È¯¤Ç0-1¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ïº£·î¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È2»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×¡£
ÇòÀ±¤Ê¤é¤º¤â¥¿¥Õ¤µ¤¬¸÷¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¦¤¨¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È19ËÜ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¿¹ë½£¤È0-0¥É¥í¡¼¡£ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
°ì»þ´ü¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥Ò¥ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÏÇòÀ±¤¬É¬Í×¡×¤È³Ð¸ç¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¡Ö2»î¹ç¤Ç¥É¥í¡¼2¤Ä¤Î¾¡¤ÁÅÀ2¡£²á¾®É¾²Á¤â²áÂçÉ¾²Á¤â¤·¤Ê¤¤¡£¼ã¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤è¡×
¡ÖWÇÕËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê8»î¹ç¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾¡¤ÁÅÀ¡Ø15¡Ù¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤º(Íè·î)¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢·üÌ¿¤ËÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¼¡Âè¤Ç½ç°Ì¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡×
¡ÖÆ»¤Î¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ò´Ñ¤Æ¡¢»ä¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÁ°²óÂÐÀï¤Ç0-10Âç»´ÇÔ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï2012Ç¯2·î¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ï2013Ç¯11·î¤Ç¡¢¥¦¡¼¡¦¥ì¥¤¤Î1È¯¤Ç0-1¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£