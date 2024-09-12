¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û±«±ÀÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖÂ³¤¯¡¡Å·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ
12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÅìµþ¤Ïµ¤²¹¤â¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å7»þ¤Îµ¤²¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Ï29.3¡î¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¤Þ¤À30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï30¡îÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯12ÆüÌë¤âÈó¾ï¤Ë¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
µ¤¾Ý±ÒÀ±¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê±«±À¤¬Í¯¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±À¤Î²¼¡¢1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
13Æü¡Ê¶â¡Ë¤â±«±À¤ÎÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂæÉ÷13¹æ¤Ï¤³¤Î¸å¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÀ¾Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¤ä±âÈþ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æì¤ä±âÈþ¤Ç¤Ï¡¢º£½µËö¤ÏÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤ÈÌÔÎõ¤Ê¤·¤±¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£13Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÈ÷¤¨¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£