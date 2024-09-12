µçÃÏ¤Î¹Åç¤¬ÄËº¨¡¡£³ÅÀÄÉ¤¦£±»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡À¸¤«¤»¤º¡¡Æ²ÎÓ¡õËöÊñ¤¬Ï¢Â³»°¿¶¡¡¸Í¶¿¤Ë£³ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤âÌµÆÀÅÀ
¡¡¡Ö¹Åç¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬£±»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤ËÂÐ¤·¤Æ£³ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ïµ¡¤·¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£³¤Ç·Þ¤¨¤¿Ï»²ó¤Ë¸Í¶¿¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦ÌðÌî¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢£±»à¸å¤Ë¾®±à¤¬±¦Á°ÂÇ¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤Ë¹¥µ¡¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢ºäÁÒ¤¬»Íµå¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿Æ²ÎÓ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ËöÊñ¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò£¶Ï¢Åê¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¸Í¶¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½é²ó¤ËÌðÌî¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¾®±à¤¬±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£Æó²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éËöÊñ¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡¢¾²ÅÄ¤¬ÅêÄ¾¤ËÅÝ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤¬»°²ó¤Ë¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Ç£³¼ºÅÀ¡£·ë¶Éº£µ¨¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë£·£¶µå¡¢£µ²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß£²°Ì¤Ç¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È£³º¹¡£Éé¤±¤ì¤Ð¼ó°Ì¤Èº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¤Î£´¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢£¹·î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£·ÇÔ¤Ç¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿£¶»î¹ç¤ÏÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£