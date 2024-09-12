¡Ö²¿¤Ç¸Æ¤ó¤À¡©¡×¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó2ÀïÏ¢Â³²÷¾¡¤ÎÎ¢¤Ç²¼¤¬¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î³ô¡ÄÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á³°¤Î´ú¼êÎç±û¤Ë½¸¤Þ¤ëÆ±¾ð
9·î5Æü¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ç¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡¦·¬¸¶Ì÷¡Ë
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï9·î5Æü¤ËÃæ¹ñ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç7¡Ý0¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë5¡Ý0¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¶þ¿«Åª¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ì´¸«¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÆüËÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ï¡¢½Ð¾ì¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î32¥«¹ñ¤«¤é48¥«¹ñ¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¸¥¢½Ð¾ìÏÈ¤â4.5¤«¤é8.5¤ÈÂçÉýÁý¡£¤·¤«¤â2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹«¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ï¡Ø¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤µ¤¨Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅöÁ³¡¢Áª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤â¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â´°¾¡¤·¤¿2»î¹ç¤Ç¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¡¢µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±Í½Áª¤Ï¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¥¤Êý¼°¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·×10»î¹ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÄ¹Ãú¾ì¡£ÆüËÜ¤Û¤ÉÁª¼ê¸Ä¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÎÃæ¹ñÀï¤È¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ÏÃæ4Æü¤È¸·¤·¤¤ÆüÄø¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃæ¹ñÀï½ªÎ»¸å¤¹¤°¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¹ÔÆüÄø¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2Àï¤á¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤«¤é³ùÅÄÂçÃÏ¤È¤ï¤º¤«°ì¿Í¤À¤±¡£Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¡¢»î¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤òÂç¤¤¯Æþ¤ìÊÑ¤¨¤ë¡Ø¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼À©¡Ù¤ÏÉß¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢MF´ú¼êÎç±û¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤é¡¢°ìÉôÁª¼ê¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ú¼ê¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï4ÀïÁ´¾¡¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£´ú¼ê¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë¤Ç4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈà¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢2»î¹ç¤È¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ø¤Ê¤¼³°¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ØÂåÉ½¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥â¥ê¥ä¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤òÀ¤³¦5Âç¥ê¡¼¥°¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤è¤ê¤«¤Ê¤ê²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ù¥ó¥Á³°¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÁû¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤ÎX¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¶ì¸À¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¨¡¢´ú¼ê¤¯¤ó¥Ù¥ó¥Á³°¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©¡©¡©¡©¡© ËèÅÙ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô´ú¼ê¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÃæ¡¹¤¨¤°¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê ¤Þ¤º´ú¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤Áª¼êÁØ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡Õ
¡Ô¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¤¤¤¤¡£¤¬¡¢2»î¹ç¥Ù¥ó¥Á³°¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁª¼ê¤È½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£ÀïÎÏ³°¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡©²¿¤Ç¸Æ¤ó¤À¡© Î®ÀÐ¤ËËÜ¿Í¤Ë²¿¤â¤Ê¤·¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Õ
¡Ô´ú¼ê¤Ï³°¤«¤é¤À¤È¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÁ°¤«¤éÄã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ
¡Ô¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢´ú¼ê¤Î¾å¼ê¤¤»È¤¤Êý¤¬»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤³¤ì¡©¡©¡Õ
¡¡´ú¼ê¤ÏÃæÈ×¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ºÇ¶á¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤âÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Í×µá¤¹¤ë¡È¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¡É¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´ú¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÃæ¹ñÀïÁ°¤Î9·î3Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥µ¥«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¶È³¦Âç¼ê¡Ø¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¤ë¸µÃ«°ì»Ö»á¤¬½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¤¼¤ÒÁª¼êÁØ¤ò»î¤·¤Æ¸ü¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·ÀïÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÈ¯·¡¤äÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤òµá¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤âºÇ½é¤Î2Àï¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¼¡Àï¤Ï10·î11Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¤«¡¼¡¼¡£