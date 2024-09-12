King & Prince、アルバム『Re:ERA』発売決定。全曲を通じてひとつの物語を描く初のコンセプトアルバム
King & Princeが6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』を、12月11日にCDリリースすることが決定した。
Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク（音楽ストリーミングサービス）やiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスでは、10月14日より先行配信が決定。
既にサブスクでも解禁されている「halfmoon」「moooove!!」のほか、14thシングル収録の「愛し生きること」「MAGIC WORD」や新曲12曲が収録される予定だ。
6th Album『Re:ERA』
2024.12.11(wed) CD Release
予約：https://lnk.to/6th1211
■初回限定盤A
【CD＋DVD】￥4,290(税込) / UPCJ-9055
【CD収録内容】
「愛し生きること」「MAGIC WORD」「halfmoon」「moooove!!」含む全15曲収録
【DVD収録内容】
・詳細後日発表
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P
■初回限定盤B
【CD＋DVD】￥4,290(税込) / UPCJ-9056
【CD収録内容】
「愛し生きること」「MAGIC WORD」「halfmoon」「moooove!!」含む全15曲収録
【DVD収録内容】
・詳細後日発表
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P
■通常盤（初回プレス）
【CD】￥3,520(税込) / UPCJ-9057
【CD収録内容】
「愛し生きること」「MAGIC WORD」「halfmoon」「moooove!!」含む全16曲収録
仕様：三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P
※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9057終了後、通常盤／UPCJ-1008に切り替わります。
■Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）
【CD】￥4,290(税込) / PROJ-1926
【CD収録内容】
「愛し生きること」「MAGIC WORD」「halfmoon」「moooove!!」含む全15曲収録
仕様：104Pノート型ジャケット(A4サイズ)
■封入特典
・初回限定盤A/特典：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B/特典：トレーディングカードBタイプ 1種
・通常盤(初回プレス)/特典：トレーディングカードCタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なります。
■初回封入特典
・初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
視聴期間：2024年12月10日(火) 昼12:00〜2025年1月10日（金）18:00まで
■先着外付け特典
・初回限定盤A／特典：フォトカード（A6）
・初回限定盤B／特典：クリアポスター（A4）
・通常盤(初回プレス)／特典：トレカ3種セット
※3形態同時購入特典：オリジナルトレカケース
・Dear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）