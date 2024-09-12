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2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ OPEN 19:30 / START 20:30
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1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ OPEN 16:30 / START 17:30
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ OPEN 19:30 / START 20:30
¾ÜºÙ¡§https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20195
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11/28¡ÊÌÚ¡ËBillboard Live OSAKA¸ø±é
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http://www.billboard-live.com/