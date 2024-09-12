¤á¤ë¤ë¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡ß¥Ø¥¢¥Ô¥ó»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤µ¥¨¥°¤Ã¤¤¤Æ¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¡¹¤Ë¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡¡((¤¢¤È¤¢¤È¥¥é¥¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Í¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Ã¡¡¤º¤Ã¤ÈÄÞ¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ªÉ³ÉôÊ¬¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ª¤Î¾å¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤µ¥¨¥°¤Ã¤¤¤Æ¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Î¿À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ø¥¢¥Ô¥óÂçÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£