Èô¤Ó¹ß¤ê»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤ÏÀ¼ÌÀ½Ð¤µ¤º¡Ö¶ìÇº¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¡×¤È¾ðÊó¶Ú
¡¡ÊÆ¥í¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¡Ê£¶£²¡Ë¤¬¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î¶¶¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷À¤òÀâÆÀ¤·¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¡£¤½¤Î±ÑÍºÅª¹ÔÆ°¤ËÀ¤³¦¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£±£±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ï¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ö¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±ÆÃæ¤Ë¼è¤êÍð¤·¤¿½÷À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¡¦¥½¥¦¥ëºâÃÄ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´íµ¡¤ËÌÌ¤·¤¿¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¼óÅÔ·÷·Ù»¡½ð¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Ï¡¢½÷À¤«¤é¿ô¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¿ôÊ¬´Ö¡¢²ñÏÃ¤·¡¢½÷À¤¬¿´¤òµö¤·¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëµ÷Î¥¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¡£´°Á´¤ËÀâÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Êú¤¤«¤«¤¨¤Æ½õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µã¤¯½÷À¤ò¥Ï¥°¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤¿¡£·±Îý¤µ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ºâÃÄ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜÅª¤Ï¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ã¤ä¿¦¶È·±Îý¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÎÈ¤ä¼êº¢¤Ê½»Âð¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀßÎ©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ²²î¡¢ÉÏº¤¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Î¿Í´ÖÅª²ÄÇ½À¤òÇ§¼±¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Ï¡¢¶ìÇº¤·¼å¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤«¤é¡¢¼«¤é¤Î±ÑÍºÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£