◆aespa、女性アーティスト史上初「2024 TMA」大賞受賞

【モデルプレス=2024/09/12】4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)が8日、大阪・京セラドーム大阪にて開催された韓国メディアTHE FACTが主催し、FANN STARとFEELING VIVEが主管する「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)に出演。「2024 TMA」大賞を受賞した。この日は、ITZY、JO1、aespa、NewJeans、&TEAM、KISS OF LIFE、NCT WISH、UNISの全9組のアーティストが出演し、受賞者の発表とTMAならではの見どころを楽しめるスペシャルステージが繰り広げられた。

◆THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)

◆「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)9月8日受賞者リスト

◆9月8日 セットリスト

「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)の大賞は、aespaが手にした。第7回目となるTMAの舞台で、女性アーティストが大賞を受賞したのはaespaが初めて。さらにaespaは、今年もっとも高い音源成績を記録したアーティストに与えられるListener's Choiceと、アルバム売上および音源ランキングで目覚ましい成果を挙げた今年のアーティストまで3部門を獲得した。大賞受賞の前に、1億越えのストリーミングを記録した「Supernova」をはじめ、「Set The Tone」「Armageddon」の3曲を披露したaespa。今年の大ヒット曲だけに、京セラドームはファンとの大合唱が響き渡った。aespaは満面に微笑みを浮かべながら再び舞台に登場。NINGNINGは大賞のトロフィーを手にとり、リーダーのKARINAは、「今年はすごくたくさんのことを一生懸命準備していましたけれども、こうして賞をいただくことになり、とても嬉しいです。これまでメンバーたち皆の体調がよくなくて、そういうことも多くありましたけれども、こうして報われるような気分です。私たちのMY(ファン)に本当に心から感謝しますし、今日は幸せな日になりそうなので、改めて皆さんに感謝したいです」と目を潤ませながらコメント。するとGISELLEは、日本語で「こんなに素晴らしい賞をいただいて本当に本当にありがとうございます。本当にこれは全部皆さんのおかげなので、いつも私たちも感謝しています。いつもありがとうございます!」とし、WINTERとNINGNINGは口をそろえて「MY!愛しています!」と叫んだ。ここでKARINAからファンに嬉しいサプライズがあり、「大賞をいただいたことで申し上げたいことがありますが、事務所には内緒で次の新曲について少しネタバレをしたいと思います」と明かしつつ、「今日私たちがこの賞をいただいたことを記念し、そのお返しの意味を込めてですが、私たちはもうすぐカムバックします。タイトルは『Whiplash』という楽曲です。『Armageddon』『Supernova』のように、すごくおもしろくて新しい楽曲ですので、楽しみにしていてください。そして来年も一生懸命がんばりますので、ぜひご期待ください!」と発表。司会のチョン・ヒョンムから、「ここで振り付けを少しみせてもらえますか?」というリクエストに、WINTERは「それはダメです!」としながらも、片手を首筋にあてるポーズを決めると、KARINAとGISELLEも同じポーズを披露。客席のファンから大きな歓声が送られた。そして「今年も本当にありがとうございました!以上、aespaでした!」とあいさつし、ステージに戻って「Supernova」のアンコールを披露した。NewJeansは、今年のアーティスト、MUSINSA人気賞、World Best Performer、Worldwide ICONまで4部門を受賞し、その人気の高さを証明してみせた。今回のTMA舞台でメンバー5人のソロパフォーマンスを予告したNewJeansは、MINJIが「ETA」のTMA ver.でスタートを切り、サビのパートからの振り付けをみせつつも、一瞬にして雰囲気を変え、激しいダンスブレークを披露した。続けてHANNIは「OMG」(TMA ver.)、HYEINは「Ditto」(TMA ver.)、DANIELLEは「Hype Boy」(TMA ver.)、HAERINは「Attention」(TMA ver.)をそれぞれサビとダンスブレークが相まっているパフォーマンスをみせた。そこで突然場内が暗転し、大型のスクリーンにHYEINが登場すると、「私がシャボン玉の作り方を教えてあげるね」というセリフを言うと、ステージの中央にはNewJeansメンバー全員が集まり、「Bubblegum」(Japanese ver.)がスタート。ファンと目を合わせながらはしゃいでいるメンバーたちは、いよいよスペシャルパフォーマンスの締めくくり「How Sweet」へ。DANIELLEからの「レッツゴー!」を合図に全員がリズムに乗ってキレキレのダンスを披露し、なかでも途中から登場した10人のダンサーと一緒に階段を用いてみせるパフォーマンスは、目が離せない圧巻のステージだった。4本目のトロフィーとなる<Worldwide ICON>は、グローバル音楽市場にて幅広い活動とともに目覚ましい成果をみせたアーティストに与えられる賞である。最年少メンバーのHAEINは、そのトロフィーを手にして「今日は本当にありがたいことに、THE FACT MUSIC AWARDSに招待いただき、すでにたくさんの賞をいただきましたが、正直、今日いただいた賞の半分は、私たちをいつも助け、支えてくださる方々に差し上げるべき賞だと思います。なぜなら、このような賞をいただくためには、完成度の高い作品でなければならないと思いますが、その作品を作るために、その方々は私たちに本当に愛情をもって夜昼なしに頑張ってくださっています。たとえば、私たちのパフォーマンス・ディレクターの方は、私たちがどのようにすればかっこいいパフォーマンスをみせられるかを常に悩んでおり、スタイリストの方々は、どうすればNewJeansを一番かっこよくみせられるかを常に考えています。このような感謝すべき方々がいるからこそ、私たちがいただけた賞だと思います。本当に感謝していますし、この気持ちを込めて、私たちがステージに上がるたびに、その真心をもって臨むNewJeansになります。ありがとうございます」というコメントを伝えた。MINJIは韓国語と日本語で「Bunniesのおかげで、私たちはいつも楽しく活動しています。ありがとうございます!」と感謝を述べ、最後に一言という司会者のリクエストには、HYEINが「今日の初めに言いましたけれども、最後になるかもしれないのでもう一度言わせていただきたいのですが、私たちの代表に、本当に、本当に本当に感謝しています。本当に愛しています」というメッセージを伝えた。TMAの初回からともに過ごしてきたITZYは、「BORN TO BE」「UNTOUCHABLE」「Mr.Vampire」のパフォーマンスを披露し、<今年のアーティスト>と<World Best Performer>を受賞した。リーダーのYEJIは「このような良い賞をくださったTHE FACT MUSIC AWARDS関係者の皆さんに心から感謝します。そして、ITZYが今ここに立つことができるよう、いつも私たちを助け、応援してくれるパク・ジニョン(J.Y. Park)プロデューサーに感謝し、事務所の皆さんにも心から感謝申し上げます(世話になっている事務所関係者の名前を一人ずつあげていたが、ここでは省略)。そして、こんなに喜ばしい日にたくさんの方々とご一緒することができて光栄ですが、それは私たちのMIDZY(ファン)の存在がなかったら、この賞はいただけなかったと思います。MIDZY!今日ここにたくさんのMIDZYがいらっしゃるようですが、本当に愛しています!そしてこれからもたくさんの人に良い音楽と良いパフォーマンスでお返ししていきたいと思います。ありがとうございます」と思いを伝えた。続けてRYUJINは「MIDZYの皆さん、本当にありがとうございます!これからも、もっともっと頑張ります!ありがとうございます!」と日本語でコメント。CHAERYEONGは、「私たちがいつも真剣に考えているパフォーマンスの部門で賞をいただくことになり、本当に嬉しく、光栄に思いますが、いつも私たちのパフォーマンスを愛してくださり、楽しみにしていてくださる皆さんのおかげで、私たちも一生懸命頑張ることができたんだと思います。一つのステージを準備するのに、私たちは本当にたくさんの方から支えられていますが、そのスタッフの皆さん、関係者の皆さんに本当に感謝します。そして、これからもかっこいい姿をみせられるITZYになります」とし、末っ子のユナは、「このような意味のある賞をくださり、心から感謝します。私たちは今年2度目になるワールドツアーを終え、これからのカムバックを準備していますが、今日の賞と皆さんからいただいたエネルギーを受けて、かっこよく作っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます!」とし、ファンからの歓声に包まれた。TMA初出場の&TEAMは、この日「Aoarashi」(Kor ver.)と「Scar to Scar」(Kor ver.)を披露し、<Global Generation>を受賞。リーダーのEJはリーダーのEJは、「僕たち&TEAMは、THE FACT MUSIC AWARDSは初めての出演になりますが、Global Generationという大きな賞をいただくことになり、本当に嬉しく思います。そして僕たち&TEAMは、この前に結成2周年を迎えました。この賞はLUNÉの皆さんからの賞だと思いながら、本当にもっと一生懸命がんばります!」とコメントし、メンバーのJOは日本語で、「今回は初めてのTHE FACT MUSIC AWARDSで、こうして賞までいただくことができて、本当に感謝しています。この賞は僕たちだけの賞ではなく、いつも一緒に駆け抜けてくれるLUNÉの皆さんとの賞でもあると思うので、LUNÉの皆さん!本当にありがとうございます!これから僕たちはたくさん努力してかっこいいチームになれるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします!」と話し、メンバーのNICHOLASは中国語でファンへのメッセージを伝え、MAKIは英語で同じくファンへの思いを伝えたあと、前日の7日が誕生日だったEJにお祝いのことばを話し、メンバーのKも「リーダー!いつもありがとう!」と祝った。そしてEJは、リーダーらしく「今僕たちはLUNÉの皆さんと4シーズンを共に過ごすことになりましたけれども、残りの秋と冬も、良い思い出をいっぱい作りたいと思います。LUNÉ!大好きです!」というコメントで締めくくり、会場に集まったLUNÉからのエールに包まれた。日本で高い人気を誇るJO1は、「Trigger」「Love seeker」「Test Drive」の3曲パフォーマンスを披露し、<今年のアーティスト>と<TMA人気賞>を受賞する2冠を達成。<今年のアーティスト>を受賞した場面で、リーダーの與那城奨は、「このような素敵な賞をいただいて、本当に嬉しく思っております。本当に皆さん、ありがとうございます!」とし、メンバーの鶴房汐恩は韓国語で、「このような賞いただき、本当に感謝していますし、本当に光栄です!愛しています!」としながら照れ笑いを浮かべると、その隣にいる河野純喜が、「JAM!愛していま〜す!」と叫びながらも「ト、マンナヨ!(また会いましょうね)」とし、それを受け與那城が「これからもよろしくお願いします。ありがとうございました!」と締めの言葉を伝えながら、ステージをあとにした。その後、<TMA人気賞>の受賞者として再びステージに呼ばれたJO1。<TMA人気賞>とは、THE FACTが韓国・日本・中国・ベトナム・英語の5か国語で運営するK-POPアイドル・アーティスト応援グローバルコミュニティサービスFANN STAR(ペンエンスター)にて、TMAの開催を控えて実施されるネット投票で勝ち取ったアーティストに与えられる賞である。與那城は、「ファンのみなさんのおかげで、このような素敵な賞を本当にとることができました。僕たちもまさかこうやって1位をとることができるなんて思ってなくて、本当にびっくりしています。みなさん!本当にありがとうございます!」と感謝し、河野は韓国語で「こんなに良い賞をいただき、本当に嬉しいです。JAMの皆さんのおかげだと思います。JAM!たくさん寝て、たくさん起きて、たくさん食べてください!そして僕たちは一緒に思い合おう!」と叫んだ。そして白岩瑠姫は「JAMの皆さん!たくさんの投票ありがとうございました!皆さんのおかげで、僕たちはこうして素晴らしいステージに立っていると思います。JAMがいる限り、JO1はJAMの傍にいつづけます。今日もたくさん愛しています。またすぐ会いましょう!ありがとうございました!」と続け、最後に一言のコールには豆原一成が「JAM、だいすきやで!」としながらみせる照れ笑いに、客席からは大きな歓声が送られた。「SUPERWOMAN」「Curious」のパフォーマンスを披露し、今年もっともホットな新人に与えられる<Hottest>を受賞したのはUNIS。リーダーのHYEONJUは、はじめに所属事務所とスタッフたちへの感謝を伝えつつ、「EverAfter(ファン)の皆んな!本当にありがとうございます!本当に本当に愛していますし、皆さんのおかげで私たちUNISがここにいられるということを、皆も知っていますよね?ありがとうございます!」とコメント。YUNHAは、主催者であるTHE FACTに感謝の気持ちを伝え、日本人メンバーのNANAは、日本語「EverAfter!」とファンを呼びかけつつ、照れ笑いを浮かべながら「皆さんのおかげで賞をいただけたので、本当にありがとうございます!いつも私たちUNISにたくさんの愛をくれて、応援してくれて本当にありがとうございます!私たちがEverAfterを誇らしく思っているように、EverAfterもUNISを誇らしく自慢できるような存在になれたら嬉しいです。サランヘヨ!大好き!ありがとうございます!Thank you!」と満面に笑みを浮かべた。そして当日投票で受賞者を決める<Today’s Choice>を受賞することになり、再びステージに登場したUNISは、YOONAが「会場にいらっしゃる観客の皆さんからの投票で受賞者が決まるという貴重な意味のある賞をいただくことになり、本当にありがとうございます。そしてここの観客の皆さんに心から感謝しますし、これからも一生懸命頑張るUNISになります」とコメントし、NANAは「楽屋でこの賞をいただくと聞いて本当に嬉しくて、皆で泣いていました」と明かしつつ、ファンへの感謝を伝えた。昨年のTMAで<Hottest>を受賞し、今回は<Global Hot-Trend>のトロフィーを手にしたxikersは、先輩・BTSへの敬意を込めて「FAKE LOVE」と「Butter」をカバーするパフォーマンスでオープニングを飾った。リーダーのMINJAEは、主催側と事務所のスタッフらに感謝のことばを伝えつつ、「僕たちは最近カムバックして、一生懸命活動しているところですが、何より僕たちのために寝る時間を削り、ご飯もちゃんと食べずに僕たちの傍で苦労しながら支えてくれているroady(ファン)!本当に愛していますし、感謝しています!これからも一生懸命頑張って、roadyが僕たちのことをもっと誇らしく思えるように、かっこいいステージをみせるxikersになります!ありがとうございます!」とし、メンバーのHUNTERは、海外のファンのために英語で賞を受け取った感想とともにroadyと事務所のスタッフ、メンバーへの感謝を伝えた。そしてメンバーのYUJUNは、膝の手術を受けリハビリのため活動を休止中のJUNGHOONに「JUNGHOON!愛してるよ!」と叫び、メンバーへの応援と愛情をみせた。今年「Sticky」と「Midas Touch」という楽曲で大きな人気を博したKISS OF LIFEは、<Global Hot-Trend>を受賞し、リーダーのJULIEは、「まずはじめに、私たちをここまで導いてくださった所属事務所の方々と、スタッフの皆さんに感謝します」とコメントし、メンバーのNATTYは「この賞をいただけるようにしてくれたKISSY(ファン)!ここにKISSYはいますか?」と声をかけると客席から歓声が沸き起こり、続けて「日本で賞を受賞することになって、とても嬉しいですし、今日のステージを楽しんでいきたいと思います」とし、ここでJULIEは10月のカムバックを予告し、ワールドツアーで海外のファンと会うことを楽しみにしていると英語でコメントした。BoAがプロデューサーを務め、今年の2月に鮮烈なグローバル・デビューを果たしたNCT WISHは、「Songbird」 (Kor ver.)と「WISH」(Kor ver.)を披露しながら、爽やかな魅力を放った。新人賞にあたる<Next Reader>受賞。リーダーSIONは、「はじめに僕たちSMエンターテインメントの家族に感謝します。そして僕たちをいつも支えてくださるスタッフの皆さんにも感謝します。そしてBoAヌナ(お姉さん)ありがとうございます!そして最後に、もっとも大切な存在、僕たちのジスニ!(ファンNCTzenの愛称)今日も僕たちのステージを見るために来てくれて、お祝いに来てくれて本当に本当にありがとうございます!大好きです!ありがとうございます!」とコメントし、メンバーのRYOはSIONの言葉を日本語でアシストしながら「僕たちの初のミニアルバム『Steady』が発売されますので、ぜひ期待してくださると嬉しいです」とセンスを発揮し、するとYUSHIとSIONは同アルバムの発売を控えて先行公開される9月9日プレリリース・シングル「Dunk Shot」も期待してほしいとアピールした。韓国のインターネットメディアのTHE FACTおよび同社運営のK-POPアイドル・アーティストグローバル応援コミュニティサービスのFANN STARが主催主管する音楽授賞式。略して「TMA」と呼ばれている。2018年の初回を韓国・仁川で開催し、第2回、第3回、第4回目は新型コロナウィルスの影響により、それぞれネット上の授賞と無観客公演を行い、毎回韓国のトップアーティストたちが出演する豪華ラインナップが話題を集め、その模様は世界各地のテレビやネットで生中継された。「2024 TMA」は初となる海外開催として、その舞台を日本に決定し、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪にてファンとアーティストを迎えた。(modelpress編集部)【THE FACT MUSIC部門】・大賞:aespa・Listener’s Choice:aespa・Worldwide ICON:NewJeans・Today’s Choice:UNIS・World Best Performer:NewJeans、ITZY・今年のアーティスト:NewJeans、aespa、JO1、ITZY・TMA人気賞:JO1・MUSINSA人気賞:NewJeans・Global Generation:&TEAM・Global Hot-Trend:xikers、KISS OF LIFE・Hottest:UNIS・Next Reader:NCT WISH【FANN STAR部門】・FANN STAR Choice Group:PLAVE・FANN STAR Choice Solo:イム・ヨンウン・FANN STAR Best Music春:V(BTS)・FANN STAR Best Music夏:イム・ヨンウン・FANN STAR Best Music冬:イム・ヨンウン・FANN STAR Angel N Star:イム・ヨンウン・FANN STAR FOUR STAR:Stray Kids※以下、パフォーマンス順<xikers>FAKE LOVE - BTSButter - BTS<UNIS>SUPERWOMANCurious<KISS OF LIFE>StickyMidas Touch<NCT WISH>Songbird(Kor ver.)WISH (Kor ver.)<xikers>We Don't StopWITCH<&TEAM>Aoarashi(Kor ver.)Scar to Scar(Kor ver.)<KISS OF LIFE>Lonely - 2NE1MONEY - LISAMTBD - CLSOLO - JENNIEFIRE - 2NE1Shut Down - BLACKPINK<JO1>TriggerLove seekerTest Drive<ITZY>BORN TO BEUNTOUCHABLEMr.Vampire<NewJeans>ETA(TMA ver.)- MINJIOMG(TMA ver.)- HANNIDitto(TMA ver.)- HYEINHype Boy(TMA ver.)- DANIELLEAttention(TMA ver.)- HAERINBubble Gum(Jap ver.)How Sweet<aespa>SueprnovaSet The ToneArmageddon【Not Sponsored 記事】