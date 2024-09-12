¥Æ¥ì¥Ó¿®½£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Í¥²í¤Ê²»¿§¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11ÆüÌë¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁ±¸÷»û¤Ç
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë²»³Ú²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¸æÊôÇ¼±éÁÕ²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Á±¸÷»ûËÜÆ²¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ¥²í¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡£

²»³Ú¤ÎÅÔ¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¥Ó¥ª¥é¡¢¥Á¥§¥í¤Î²»³Ú²È¤Ê¤É¤ÇÊÔÀ®¤·¡¢7¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏË¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤ë¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ë¬¤ì¤¿¤ª¤è¤½200¿Í¤¬Ä°¤­Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥¦¥£ー¥ó³ÚÍ§¶¨²ñ¡×¤È»ÐËåÄó·È¤ò·ë¤ÖÄ¹Ìî»Ô¤Î¡Ö¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û¡×¤¬¥¦¥£ー¥ó¤«¤é²»³Ú²È¤ò¾·¤¤¤Æ¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç³«¤¯±éÁÕ²ñ¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Á±¸÷»û¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ä¹Ìî»ÔÌ±
¡Ö³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´µ×»Ô¤«¤é
¡Ö²¿¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤Í¡£¹­¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÆü¾ïÅª¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ²»¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×

²»³Ú²È¤¿¤Á¤Ïº£½µËö¤Ë³«¤«¤ì¤ëÄ¹Ìî¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ²ñ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£