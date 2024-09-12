Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ÇÀÅÍÜ¤Ë¡Ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¶ÐÌ³Ë»¤·¤¯9·î¤Ë½¢¿¦¸å¡¢½é¤Î²ÆµÙ¤ß
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢12Æü¤«¤éÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ëÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ÇÀÅÍÜ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¶ÐÌ³¤¬Ë»¤·¤¯¡¢²Æ¤ÎµÙ²Ë¤¬9·î¤Ë
12Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢JRÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¡£
¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÎÃ¤·¤²¤ÊÁõ¤¤¡£
±ØÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ËÊâ¤ß´ó¤é¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢»Ò¶¡¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÊì¿Æ¤ÎÁ°¤ËÍè¤ë¤ÈÌÜÀþ¤ò»Ò¶¡¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¡§
¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
Êì¿Æ¡§
2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡Ä
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½Õ¤ËÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï7·î¡¢8·î¤Î¶ÐÌ³¤¬Ë»¤·¤¯¡¢²Æ¤ÎµÙ²Ë¤¬9·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ø¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¼¡§
¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¸æÍÑÅ¡¤ËÅþÃå¸å¡¢ÉßÃÏÆâ¤ò¤´»¶ºö¡£
ÅÓÃæ¡¢ÊÅ²¼¤ÎÆ¬¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ã¤ò¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¼ê¤Ç¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÊÅ²¼¡§
¾¯¤·¤º¤Ä½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÆá¿Ü¤ÎÃÏ¤Ë¡¢3¿ÍÂ·¤Ã¤Æº£Ç¯¤âÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï8·î¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤ª2¿Í¤ÇÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¡§
º£²ó¤Ï°¦»Ò¤È°ì½ï¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æá¿Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢¿¦¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ °¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ä
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
Æá¿Ü¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ä³Ú¤·¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ì²È¤Ï9·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 9·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë