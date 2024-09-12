±º°æ·ò¼£¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ª¡¡Ìò¤òÂØ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØÅ·ÊÝ½½ÆóÇ¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù
°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢Á´ºîÉÊ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ªÌ¯¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·æºîµº¶Ê¡ØÅ·ÊÝ½½ÆóÇ¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¡£½é±é¤Ï1974Ç¯¤Ç½Ð¸ýÅµÍº¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢°Ê¹ß¤â¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê±é½ÐÈÇ¡Ê2002Ç¯¡Ë¤äéðÀî¹¬Íº±é½ÐÈÇ¡Ê2005Ç¯¡Ë¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Ì¾ºî¤À¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ½ÓÂÀÏº±é½ÐÈÇ¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±°ìÉô¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£´Ç¯¡£³ÆÊýÌÌ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÆ£ÅÄ±é½ÐÈÇ¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÁÉ¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¡ãº´ÅÏ¤Î»°À¤¼¡¡ä¡Ê¡Ø¥ê¥Á¥ãー¥É»°À¤¡Ù¡Ü¡Ø¥ª¥»¥íー¡Ù¡Ü¡Ø¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥·ー¥¶ー¡Ù¡Ü¡Ø¥ê¥Á¥ãー¥ÉÆóÀ¤¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆâÊñ¤¹¤ë¿ÍÊª¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¡ã¤¤¸¤ë¤·¤Î²¦¼¡¡ä¡Ê¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ü¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ü¡Ø´Ö°ã¤¤¤Î´î·à¡Ù¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢±º°æ·ò¼£¡£¤Þ¤¿Í£·î¤Õ¤¦¤«¡¢ÅÚ°æ¥±¥¤¥È¡¢°¤ÉôÍµ¡¢¶ÌÃÖ¹§¶©¡¢¾ÏÊ¿¡¢ÇßÂô¾»Âå¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë2020Ç¯ÈÇ¤«¤é¤ÎÂ³ÅêÁÈ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤³¤ËÂç´ÓÍ¦Êå¡¢ÃöÌî¹¼ù¡¢°½Ñà²Ú¡¢Ê¡ÅÄ¤¨¤ê¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¢ÃæÂ¼Çß¿ý¤é¤¬¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸±éÌÜ¤ËÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇºÆÄ©Àï¤¹¤ë±º°æ¤Ë¡¢º£ºî¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ä±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
±º°æ·ò¼£
ーーº£²ó¡ØÅ·ÊÝ½½ÆóÇ¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¤ËºÆ¤Ó¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±º°æ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ±¤Ê¤ëºÆ±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìò¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏºÇ½é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤º¤Ï¡¢¸÷±É¤ÇÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡ª¡¡¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó±é½Ð¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î½é±é¤Ë¡ã¤¤¸¤ë¤·¤Î²¦¼¡¡äÌò¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£´Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Ï»Ö¤Ê¤«¤Ð¤ÇÅìµþ¸ø±é¤ÏÀé°¬³ÚÌÜÁ°¡¢Âçºå¸ø±é¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤É¤«¤·¤µ¤È¶¦¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤¿·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸Ø¤ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÊõ¤µ¤ó¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¡¢±º°æ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂçÌòÃæ¤ÎÂçÌò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï½é±é¤Ç¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»°À¤¼¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
ーーÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¯¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²¦¼¡¤È»°À¤¼¡¤Ã¤ÆÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÚ¾ì¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ãÂâÄ¹¡ä¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃåÃÏÅÀ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÎ¾Ìò¤ò¡¢¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î½é±é¤Î·Ê¿§¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤ò¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤ò´Þ¤á¤¿º£²ó¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¶¦¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î»þÂå¤Î¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ØÅ·ÊÝ½½ÆóÇ¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±º°æ·ò¼£
ーーÆ±¤¸±éÌÜ¤Ç¡¢Á°²ó¤ÏÊÌ¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤ËºÆÅÙÄ©¤à·Ð¸³¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂæ»ì¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»°À¤¼¡¤È²¦¼¡¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½é±é¤Î¶õµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿½é±é¤Î»°À¤¼¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤Ç¤âµ©¤Ë¸«¤ë¶¸µ¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê±é·à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤È¶Ã¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¢¤Î»°À¤¼¡¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÎºÆ±é¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¶õµ¤¤ò»ý¤Á¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢°¤Î²Ú¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀ¸¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ã¿è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¶¸µ¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»°À¤¼¡¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï²áµî¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê¤µ¤ó±é½Ð¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¡¢éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó±é½Ð¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢»°À¤¼¡¤Ë¸Â¤é¤º°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬»þÂå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¥Ú¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³ÆÌò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤ò¿·¹ñÎ©·à¾ì¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë·à¥·¥êー¥º¤Çóö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÜÀþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¼«¿È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀÖé¬é¯ÇÉ¤Î¥Ø¥ó¥êー»ÍÀ¤¡¢¸ÞÀ¤¡¢Ï»À¤¡¢¼·À¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É»°À¤¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿»°À¤¼¡Ìò¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çòé¬é¯ÇÉ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡¢é¬é¯ÀïÁè¡Ê15À¤µª±Ñ¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥é¥ó¥«¥¹¥¿ー²È¤È¥èー¥¯²È¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÀÖé¬é¯Â¦¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ïº£¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤ÎÂçºî¤ò¡¢¤½¤ì¤âº£ÅÙ¤Ï°ã¤¦Ìò¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê¤³¤È¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ーー¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢Ìò¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µÕ¤Ë¡¢Ìò¤¬Ìò¼Ô¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢´¶¤¸¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Á¥ãー¥É»°À¤Ìò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇòé¬é¯¤Î¥èー¥¯²È¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í±º°æ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤È¡¢¤³¤Î»°À¤¼¡¤È¤¤¤¦Ìò¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢±é½Ð¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½é±é¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
±º°æ·ò¼£
ーー»°À¤¼¡¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¶Ë°¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢±º°æ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿¿µÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÌò¤òÅ»¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¿¿¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¡¢Ìò¤ò¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤½¤Î¿ÍÊª¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³Î¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÏÁ±¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á±¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶¸µ¤Åª¤ÊÊý¸þ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î»°À¤¼¡¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î°¤¤ÊÊ¤Ê¤Î¤«ÎÉ¤¤ÊÊ¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë»þ¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î°ì´ÓÀ¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¿ÍÊª¤Î¥Ý¥ê¥·ー¡¢¿®Ç°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌò¤Ë»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î»°À¤¼¡¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÌä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢»°À¤¼¡¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤ò»¦¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ë¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥ê¥Á¥ãー¥É»°À¤¡Ù¤ÈÆ±¤¸²ò¼á¤ò¡¢»°À¤¼¡¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¸½¼Â¤Ç¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿µº¶Ê¤Î»ý¤Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤·¤Æ¤â¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÂ¨NG¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÂçÊÑ¤Ë²áÉÒ¤Ê»þÂå¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ーーËÜÅö¤Ë¡£¤¿¤Ã¤¿£´Ç¯¤Ç¡¢ÁêÅö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É½¸½¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ä¤ë¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î»°À¤¼¡¤È¤¤¤¦¶Ë°ÈóÆ»¤Ê¿Í¤Ë¡¢ËÍ¤Ï²¿¤«°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£Ã±¤Ë¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°»ö¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ÈÌµ¡É¤Ê¤Î¤«¡£»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¤â¤·¤«¤·¤Æ²¿¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤À¤¿¤À¡ÈÃî¤±¤é¡É¤Ê¤À¤±¤ÎÅÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
ーー¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢»°À¤¼¡¤Ï»þÂå¤ò±Ç¤¹Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤À¤Ã¤¿¤éº£¤Î¤³¤Î»þÂå¤Î»°À¤¼¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢²¦¼¡¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£»¶¤êºÝ¤Ë¤É¤¦»¶¤Ã¤¿¤«¤âÂÐÈæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤±¤Éº£²ó¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡¢»¶¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸Ï¤ìÌÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ーーÊ´¤È¤«¿Ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÁØ¤ÊÌÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£º£¤Î»þÂå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂé¸ïÌ£¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤ò»¦¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¡È¹õ¤¤¥Îー¥È¡É¤ò»È¤Ã¤¿»þ°ÊÍè¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±º°æ·ò¼£
ーー¤½¤·¤ÆÀÖé¬é¯Î¨¡¢¥Ø¥ó¥êーÎ¨¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¿±º°æ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î°ìºî¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÌ¾ºî¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ·ÊÝ½½ÆóÇ¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤ÎÂæ»ì¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬Å·ÊÝ»þÂå¤ÎÏÂ¥â¥Î¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ò¤È¤Ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥·¥ã¥ì´¶¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¥·ー¥ó¡©¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ーー¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤ÎÉ®¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¿·Á¯¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤âÅ·ºÍºî²È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢º£²ó¤Þ¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È²»³Ú¤ÎµÜÀîÉËÎÉ¤µ¤ó¤¬Â«¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êìÔÂô¡¢¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£ºÍÇ½¤ÈºÍÇ½¤¬²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÌò¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÀµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅ·ºÍ¤¿¤Á¤Î¤ªËß¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë³è¤¤Î¤¤¤¤³¤Á¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£
ーー³¤Á¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤¦¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬Ìò¼Ô¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Çº¤ßÂ¿¤½é±é¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤ÏÀä·Ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£º£²ó¤Ï¤¢¤Î·Ê¿§¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÁ°²ó¤È°ã¤¦ÅÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï±º°æ¤µ¤ó¤¬ºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¤¤¤ä¡¢Ã¯¤âËÍ¤Î¤³¤È¤ÏºÂÄ¹¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢½é±é¤Ç¤Ï°ìÀ¸¤µ¤ó¤¬¤â¤Á¤í¤óºÂÄ¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡ãÂâÄ¹¡ä¤ò±é¤¸¤ëÌÚ¾ì¤µ¤ó¤âºÂÄ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡£ºÂÄ¹¡¢¤È¤¤¤¦¤«ÂâÄ¹¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±º°æ·ò¼£
ーー¤½¤¦¤«¡¢ÂâÄ¹¤¬¤¤¤ëºÂÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤ÎÂâÄ¹¤Î¸ý¾å¤«¤éËë¤¬³«¤¯¼Çµï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¸å¤âµ¯¤¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤º¤Ã¤ÈËµ´Ñ¤·¡¢ÌÜ·â¤·¡£¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÌäÂê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂâÄ¹¤Ï¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢»þÂå¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
ーー»°À¤¼¡¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÂÌÌÜ¤Ç¡¢¤É¤³¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¡£
ーーÈãÈ½¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ç¡£
Í×¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤¬¤É¤ì¤À¤±Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢°¼à¥¹ë²Ú¤ÊÍð¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍð¤ì²á¤®¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯»°À¤¼¡¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ÏÆ°¤¤«¤é²¿¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡Ø¥ê¥Á¥ãー¥É»°À¤¡Ù¤Î»þ¡¢²¬ËÜ·ò°ì¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¶ì¹Ô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Î»Ñ¤â¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¥ê¥Á¥ãー¥É»°À¤Ìò¤Ï³Î¤«¤ËÌò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¯»¶¤Î»ÅÊý¤¬¤Ç¤¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë»°À¤¼¡¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤¬ÃÏ¹ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£²ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃÏ¹ö¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーÉÝ¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ó¤È¤«³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½é±é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¼é¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¼é¤ê¤¬Ç³¤¨»¶¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç³¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ²Ð½ý¤À¤é¤±¤Ç·ì¤ß¤É¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ーーÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÄ©¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡ª
±º°æ·ò¼£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§µÈÅÄ ¥Ê¥ª¥
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¹Ó°æ ½¨Èþ
¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÃæÎ¤ÄÅ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡á»³ºê¥æ¥ß