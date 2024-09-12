Å·¹Ä¤´°ì²È¡¢ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÆá¿Ü¤Ø¡¡±ØÁ°¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¿Í¤È¸òÎ®
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï12Æü¡¢ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤ÎÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡ÉÕÂ°Å¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÍ¼¤Ë¤Ï¤´°ì²È¤Ç¸æÍÑÅ¡Æâ¤ò»¶ºö¤·¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÆá¿Ü¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ä³Ú¤·¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡ÉßÃÏÆâ¤ò»¶ºö¤¹¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ=2024Ç¯9·î12Æü¸á¸å4»þ37Ê¬¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¡¢ÂåÉ½»£±Æ
¡¡¤´°ì²È¤Ï¿¢Êª¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ãã±±³Ù¤ÎÊý³Ñ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë»¶ºö¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î´é¶á¤¯¤ËÈô¤ÖÃî¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¼ê¤ÇÊ§¤¦ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä½©¤ÎË¬¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆá¿Ü¤ÎÃÏ¤Ë¡¢»°¿Í¤½¤í¤Ã¤Æº£Ç¯¤âÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤â¡ÖÆá¿Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢»°¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¤´°ì²È¤Ï¿·´´Àþ¤ÇÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤ËÅþÃå¡£±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿ÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ìó30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÏÂ¤ä¤«¤Ë´¿ÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¸æÍÑÅ¡¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦40Âå¤Î½÷À¤¬¡Ö½©¤ÎÆá¿Ü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£»Ä½ë¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Á¡¢¤°¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÙ¸ý¿´ºÚ¡Ê¤³¤³¤Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê1¡Ë¤Ë¤Ï¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¹ø¤òÍî¤È¤·¤ÆÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡Ö½ë¤¤¤·¤Í¤¨¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ê¤«¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ëÊì¤Î±ÊÈþ¡Ê¤¨¤ß¡Ë¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤¬¡ÖÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀè·î¤âÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡ÉÕÂ°Å¡¤ËÂÚºß¤·¤¿¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Î¤¿¤áÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´°ì²È¤Ï1½µ´ÖÄøÅÙÂÚºß¤·¡¢µ¢µþ¤¹¤ë¡£¡ÊÃæÅÄ°¼»Ò¡Ë