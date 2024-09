◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ーDeNA(12日、甲子園球場)

NPB(日本野球機構)は12日、甲子園球場で行われる予定だった「阪神対DeNA戦」が雨天のため中止となったことを発表しました。突然の豪雨で甲子園球場周辺はどこも雨があふれる状態となっていました。

この大雨の中、球場の状態を公開した選手のSNSが話題となっています。

DeNA・ジャクソン投手がインスタグラムのストーリーを更新。「don't thinks we're going to play tonight(今夜は試合に出ないと思う)」という文章とともに公開された映像には、Tシャツ姿で大雨を浴びる筒香嘉智選手の姿が映されていました。

筒香選手はベンチの前方部分に立つと、誰かがベンチの屋根となっているシートにたまっていた雨水をシートの下から押し出します。するとたまった大量の雨水が筒香選手の頭の上から大量にかかり、まるで“滝行”のような状態に。筒香選手は頭からボタボタと雨水を垂らしながら、笑顔を見せ逃げていきました。

この投稿に対しSNS上では、「大雨ではしゃぐ筒香かわいい」「筒香滝行してて草」「筒香さんは少年みたいに水浴びしてるし」「風邪引かないでね」など多くのコメントが寄せられています。