11月8日(金)に東京・NHKホールでのファンミーティング『2024 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING [Hello, MY beans]』の開催が決定!

超人気女優パク・ミニョンの公式ファンクラブがついに本日9月12日発足!ファンクラブ名はファンの呼称として使っているコンアル(Beans)にちなみ、パク・ミニョン自ら[Japan beans]と命名。

夫に殺された…はずが、気づけば辞めたはずの職場にいた!親友に裏切られ、夫に殺された自分の人生を「やり直す」ジウォンを熱演

相手役を演じたナ・イヌも世界的大ブレイク!

ファンクラブの開設を記念し、11月8日(金)東京・NHKホールにて来日ファンミーティング『2024 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING [Hello, MY beans]』の開催が決定!9月18日(水)までにファンクラブに入会すると20日(金)から始まるチケットのFC1次先行に申し込み可能。ファンクラブ先行でチケットを購入した会員を対象に抽選で終演後にお見送り会が開催される予定とのこと!さらにはファンクラブオープンを記念し、9月30日(月)までに入会した会員の中から、パク・ミニョン直筆サイン入りポラが当たる早期入会キャンペーンを実施中。パク・ミニョンが主演した韓国ドラマ『私の夫と結婚して』は、2024年1月1日にAmazonプライムビデオで配信がスタートしたところ、AmazonプライムビデオランキングでNo.1を獲得。常に上位をキープし続け、ヨーロッパやアメリカ、アジア各地でも大ヒット。パク・ミニョンのファンミーティングは今年3月23日東京、3月31日大阪で開催されたものの、即完売。プラチナチケットと化したため、涙をのんだ人も多かったのでは?前回のファンミーティングでは、パク・ミニョン本人プロデュースのグッズプレゼントが入場者全員に配られるというサプライズがあったり、宇多田ヒカルの『First Love』を披露したり、ドラマの裏話が聞けるなど、豪華な内容だっただけに期待大!ファンクラブ優先予約があるということで今度こそファンミーティングに行けるチャンスかも! ぜひチェックを。【公演概要】2024 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING [Hello, MY beans]日時:2024年11月 8日(金) 開場17:30/開演18:30会場:東京・NHKホール料金:全席指定13,000円(税込)主催:株式会社フラウ・インターナショナル協力:HOOK ENTERTAINMENT【チケット情報】<FC 1次先行受付>抽選申込期間:2024年9月20日(金)17:00〜9月24日(火)23:59枚数制限:1会員様2枚まで申込可 ※同行者もFC会員限定申し込み対象:2024年9月18日(水)までにファンクラブに入会(決済完了で正会員)した方<FC 2次先行受付>抽選申込期間:2024年9月27日(金)17:00〜10月1日(火)23:59枚数制限:1会員様4枚まで申込可 ※同行者は非会員OK申し込み対象:2024年9月25日(水)までにファンクラブに入会(決済完了で正会員)した方【レタスクラブ編集部YYY】