¡ã¥Ç¥ê¥«¥·ー¤Î¤Ê¤¤µÁ»Ð¡äÊ¿µ¤¤ÇÆ±µï²Ç¤Î¡ÖÍ¹ÊØÊª¤ò³«Éõ¡×¡Ö¾¡¼ê¤ËÉô²°¤ò¤¢¤µ¤ë¡×¹Ô°Ù¤ËÅÜ¤êMAX¡ª
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍA¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Î¼Â²È¤ÇÆ±µïÃæ¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÃÎ¿ÍA¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿Æ±µï²Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº¤¤ê»ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª µÁ»Ð¤Î¹ÔÆ°
º£¤¹¤°¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âµÁ»Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌµï¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¤ò»Ï¤á¤¿A¤µ¤ó¡£
¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤ÎÈó¾ï¼±¤ÊµÁ»Ð¤ÈÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤ß¤é¤¤¤Ì
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§°ÂÆ£¤³¤²Ãã
¼«¿È¤âÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤ÏËÉÙ¡£3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Í¥¿Ãµ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£¸µ¶ä¹Ô°÷¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¶âÍ»µ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£