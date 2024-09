リールに所属するイングランド代表MFは今冬にも争奪戦になりそうだ。



『The Sun Football』によると、ニューカッスル・ユナイテッドは今冬にリールに所属する24歳のイングランド代表MFアンヘル・ゴメスの獲得を目指すという。



マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で2017年5月に16歳でプレミアリーグデビューを飾るなど期待の若手として注目されていたゴメスだが、その後は伸び悩み2020年8月にリール行きを決断。リール加入後、即座にレンタルでポルトガルのボアヴィスタに移籍すると、公式戦32試合で6得点6アシストを記録。2021年6月にリールに復帰すると、昨季は公式戦45試合に出場し、2得点10アシストを記録するなど主力として活躍した。





116 - Angel Gomes is the only player on record (since 2008-09) to complete 100+ passes on his first start for England (116/124). Guardian. pic.twitter.com/0GpbxNesJ1