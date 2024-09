【東京ゲームショウ2024】9月26日~29日 開催会場(ホリブース):幕張メッセ国際展示場 7ホール 北側13番展示場(07-N13)

ホリブース イメージ

ホリは、9月26日から29日にかけて「幕張メッセ」で開催される東京ゲームショウ2024に出展する。

同社ブースでは、格闘ゲーム用のコントローラ、PC用の大型周辺機器など、様々なゲーム周辺機器を実際に体験できるほか、製品化前の試作品などをいち早く体験することもできる。また、会場で同社製品を体験した人には、同社キャラクター(ホリッチ)のノベルティグッズが配布される予定。

ノベルティ

【ホリッチうちわ】

表

裏

TGSチケットプレゼントキャンペーン開催

【ホリッチステッカー】【新製品カタログ】

ホリストア会員に登録した人の中から抽選で30名に、東京ゲームショウの一般日(9月28日、29日)チケットが贈られる。応募期間は9月12日から9月18日まで。

□キャンペーン応募ページ

※ホリストア会員でログイン(もしくは新規登録)した状態でお入りください。当選の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。

(C) HORI CO., LTD.