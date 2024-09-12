ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ºù°æÆà¡¹¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤éÄ¶¿Íµ¤Å¹¡× »³¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿Âç¹ÔÎó¤ÎÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»³¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿Âç¹ÔÎó¤ÎÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¤Î¹ë²Ú¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¸áÁ°Ãæ¤ÎÍÑ»ö¤¬½ª¤ï¤ê¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Æ¤é»³¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¢²ì¸©¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç¹ÔÎóÈ¯¸«¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤éÄ¶¿Íµ¤Å¹¡×¤È¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤ÈÄ«µÜÃã¤ÎÅ¹¡Ø¹õÅÄ±à¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ï¶áÎÙ»¶ºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¡ØÀ¸¤æ¤Ð¤Î¤ª¤½¤Ð¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö9³ä¶¾ÇþÊ´ ÀÐ±±ÈÔ¤¤ÈÁÆÈÔ¤¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹ ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖµÙÆü¤Ï2»þ´ÖÂÔ¤Á¤È¤«¡¢¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤ß¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÇ¼ÆÀ¡ª¡ª¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£