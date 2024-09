関西ジュニアが主演するドラマ『年下彼氏2』が、ABCテレビにて10月12日より毎週土曜0時25分に放送、DMM TVにて10月13日より毎週日曜0時55分に配信されることが決定(独占見放題)。メインビジュアルとヒロインキャストが発表された。本作は、年下の男の子と年上の女の子ならではの恋愛あるあるが楽しめる、胸キュンラブストーリーのオムニバスドラマ。Lil かんさい、AmBitious、Boys beら関西ジュニアの主演を務める19人が登場するメインビジュアルは、ピュアでかわいらしいドラマの世界観を、淡い色彩で表現している。まだ何色にも染まっていない年下男子たちが、ドラマの中でどのような恋をし、どのように成長していくのか…。主人公たちが彼女に向ける優しいまなざしも注目したい。

そして、主人公たちが恋する相手・ヒロインキャストを一挙解禁!本作最初のエピソードのヒロインを演じるのは、田辺桃子。西村拓哉演じる年下彼氏と、付き合って1ヵ月の初々しくピュアなカップルを演じる。そして、渡邉大我演じる主人公が憧れる、美術部の部長に林芽亜里。池川侑希弥演じる生徒会書記の後輩と、秘密の恋をする生徒会長役に菊地姫奈。女優の卵であり、吉川太郎演じる自動車整備士の学生時代の先輩に川津明日香。森ケイン演じるサッカー部エースの幼なじである先輩マネージャー役を森日菜美が演じる。さらに、嶋崎斗亜が恋に落ちる名探偵役に咲妃みゆ。真弓孟之演じる主人公の初恋相手である、兄の同級生役に秋田汐梨。永岡蓮王が働くキッチンカーに訪れるOL役に中村里帆。元重瑛翔&岡野すこやか演じる仲良し二人組に勉強を教える家庭教師役に佐竹桃華。岡崎彪太郎演じるハタチの青年とバーで出会う、バーテンダー役に中田クルミ。浦陸斗演じる大学生が所属する演劇サークルの看板女優に杏花。伊藤篤志&山中一輝の高校生コンビが密かに推し活をしている、パン屋の店員役を石川恋。當間琉巧演じる主人公が一目ぼれする先輩留学生役にトミコクレア。亀井海聖演じる中学生と、お弁当を通じて心を通わせるOL役に清水くるみ。角紳太郎演じる主人公と同じ、漫画研究部の先輩役に志田こはく。大内リオンが恋する、ミステリアスなアンティークショップの店長役に中村ゆりか。大西風雅演じる主人公の学生時代の恋人で、社会人になって再会するヒロインを、岡田結実が演じる。19人の年下彼氏と、17人のヒロインたち。それぞれがどのような恋物語を紡いでいくのかに期待が高まる。なお、DMM TVでは前作『年下彼氏』も全20話見放題配信中だ。ドラマ『年下彼氏2』は、ABCテレビにて10月12日より毎週土曜0時25分放送。DMM TVにて10月13日0時55分より独占見放題配信(毎週日曜0時55分最新話追加)。※嶋崎斗亜、岡崎彪太郎の「崎」は「たつさき」が正式表記各エピソード名とヒロインキャストのコメント全文は以下の通り。<各エピソード ヒロインコメント全文>■episode1「相性0%」草刈賢斗役:西村拓哉 筒井美咲役:田辺桃子・田辺桃子オムニバスドラマの中でも、今作のように全員が『年下彼氏』で様々なストーリーがあるというのが面白いなと今から楽しみです。Lil かんさいの西村拓哉さんと一緒に王道ラブコメディに挑戦できたらなと思っています!■episode2「見つめられなくて」ナギ役:渡邉大我 サトミ役:林芽亜里・林芽亜里『年下彼氏2」に出演させていただけること、とても嬉しく思います。すごく素敵なストーリーです! 私が台本を読んで感じた「うふふ」をみなさんにも感じてもらえるよう、精一杯頑張ります!■episode3「秀才すぎる秘密の恋」須藤役:池川侑希弥 桐村役:菊地姫奈・菊地姫奈私自身恋愛ドラマは初の挑戦となります…今から緊張でいっぱいです! 見てくださった皆さんが、共感してキュンキュンしてくださったり、勇気を与えて背中を押すことができるような、そんな作品にできるように精一杯頑張ります。■episode4「あの日のヒロイン」ヤマト役:吉川太郎 アリサ役:川津明日香・川津明日香上京し女優になりたいという夢に向かって走りつつも思うようにいかず悩むヒロインを演じさせていただきます。ヒロインと同じ職業をさせていただいている私にはとても共感のある台本で、いまから撮影が楽しみです。その後の2人を想像したくなるようなほっこりするepisode4。是非沢山の方に観ていただけたら嬉しく思います!■episode5「恋のハットトリック」涼太役:森ケイン 明里役:森日菜美・森日菜美台本を読んだ際、ピュアなラブストーリーに心惹かれ、青春ならではの甘酸っぱさを皆さんに感じてもらえるよう、頑張ります! 部活の先輩、後輩という立場の関係にも是非注目して頂けると嬉しいです。■episode6「名探偵にも解けない恋」ソウゴ役:嶋崎斗亜 ホムラ役:咲妃みゆ・咲妃みゆ前作にもご出演経験のある嶋崎斗亜さんとご一緒できることが大変心強いです。役柄同様頼らせていただきながら、皆さまに“キュン”をお届けできますよう楽しく創作に励みたいです。どうぞ宜しくお願い致します!■episode7「一人二役」慶二役:真弓孟之 ひまり役:秋田汐梨・秋田汐梨シリーズ第二弾の作品に参加できて嬉しいです。私の出演させていただく「一人二役」は、キュンキュンに加えてハラハラも味わえる展開が読めない物語です。ピュアな青春物語を楽しんでいただけるように演じたいと思います。■episode8「苦くて甘い一杯」シュンスケ役:永岡蓮王 まどか役:中村里帆・中村里帆日々お仕事や学校などで頑張る皆さんの胸がほっこりと温まるようなお話だと思います。不器用に笑う姿だったり真剣に仕事に取り組む姿からは、年下からしか得られない心和むパワーがあるなと台本を読んで感じました! 視聴者の方の目線になって、癒しをお届けできるよう頑張りたいと思います。■episode9「愛の告白大作戦」真白役:元重瑛翔 飛鳥役:岡野すこやか 千歳役:佐竹桃華・佐竹桃華視聴者の皆さまにとって毎週の楽しみ、活力となる様に精一杯頑張りたいと思います。沢山の胸キュンをお届けしますので是非ご覧ください!■episode10「20(ハタチ)歳、初めての夜」中川亜里斗役:岡崎彪太郎 谷中千帆役:中田クルミ・中田クルミきっと誰にでもあった、少しだけ背伸びして大人になりたいあの瞬間。記憶に残る、愛おしく甘酸っぱいひと時をお届け出来ることが今からとても楽しみです。みなさんも是非「どんな素敵な『年下彼氏』と出会えるんだろう」と、期待に胸を膨らませてお待ちください。■episode11「プライベートレッスン」ヒカル役:浦陸斗 ナナミ役:杏花・杏花年下との恋愛はアリかナシか、誰かとそんな会話をした経験が一度はあるのではないでしょうか(笑)。本作には年下男子の美点が詰まっています。心癒される胸キュンストーリーを浦さんと楽しく演じたいと思います。■episode12「ぼくらの推し活」聡太役:伊藤篤志 慎二役:山中一輝 田所役:石川恋・石川恋高校生2人がパン屋さんの店員に恋心を抱く、、、そんなピュアで可愛らしいストーリーに、どこか懐かしさを覚えながら顔が綻びました。高校生が憧れる大人の女性像とはどんなものだろう?と想像しながら、撮影を楽しみに待っています。甘酸っぱい少年たちの青春をどうぞお楽しみに!■episode13「言葉の壁」隼人役:當間琉巧 メアリー役:トミコクレア・トミコクレアキュートで瑞々しいストーリーに心が躍りました。メアリーを演じるのが待ち遠しいです。子どもの頃から制服を着て日本の学校に通うことが夢でしたので、幼い自分も喜んでいることでしょう。 I hope all of you enjoy it!■episode14「ふたりのぼっち飯」ルイ役:亀井海聖 遥香役:清水くるみ・清水くるみ1日の撮影でしたが、亀井さんの等身大で素直なお芝居に、わたしもとてもリアルな感情で演じることができて楽しかったです! 美味しいお弁当にも注目していただきたいです。ほっこり、そして少し背中を押してくれる作品です! 是非ご覧ください!■episode15「告白はくりかえす」コウヘイ役:角紳太郎 ユキ役:志田こはく・志田こはく皆様に甘酸っぱい胸キュンをお届けできるように全力を尽くします。全話、放送までお楽しみください!■episode16「アンティークに魅せられて」理人役:大内リオン 柚月役:中村ゆりか・中村ゆりかオムニバス胸キュンドラマという事で、年下男子の純粋な恋に是非癒されていただけたら嬉しいです。私は後半の話に参加しますが、これからの撮影が楽しみです!■episode17「オトナの恋、はじめてください」神崎望海役:大西風雅 小泉由香役:岡田結実・岡田結実私にとって未知の世界の話なので、今から撮影がどうなるか私自身楽しみです! 皆さんにきゅんと共感を届けられるように一生懸命力を合わせて頑張ります! 是非みてください。