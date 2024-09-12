【愛チャンピオン枠順】シンエンペラーは3番ゲート、ディープ産駒オーギュストロダンは4番ゲート
現地時間14日にアイルランド・レパーズタウン競馬場で行われるアイリッシュチャンピオンステークス(3歳上・愛G1・芝2000m)の出走馬、ゲート番が確定した。
日本から参戦のシンエンペラーは3番ゲート、ディープインパクト産駒のオーギュストロダンは4番ゲートに決まった。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英語表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
※騎手空欄はRacing Postで未発表
1-4 オーギュストロダン/Auguste Rodin
牡4、愛・A.オブライエン厩舎
2-6 ハンスアンデルセン/Hans Andersen
牡4、愛・A.オブライエン厩舎
3-7 ルクセンブルク/Luxembourg
牡5、愛・A.オブライエン厩舎
4-1 ロイヤルライム/Royal Rhyme
牡4、英・K.バーク厩舎、C.リー騎手
5-8 エコノミクス/Economics
牡3、英・W.ハガス厩舎、T.マーカンド騎手
6-2 ゴーストライター/Ghostwriter
牡3、英・C.コックス厩舎
7-5 ロスアンゼルス/Los Angeles
牡3、愛・A.オブライエン厩舎
8-3 シンエンペラー/Shin Emperor
牡3、日・矢作芳人厩舎、坂井瑠星騎手