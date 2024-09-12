JBLブランド初、AVアンプ「MAシリーズ」登場。上位機種は大型液晶も搭載
ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」から、ブランド初のAVアンプ「MAシリーズ」を、2024年9月末に発売します。
ラインナップとして、ハイパフォーマンスモデル「MA9100HP」と、よりコンパクトな「MA710」の2機種が登場。両機種とも全チャンネルにクラスDアンプを搭載しています。
記事のポイント
昨今、家庭向け動画配信サービス上でもDolby Atmos 対応の作品が一般的になってきました。映像だけでなく、レコードやCDをリビングで楽しむ人も増えています。自宅にいながら、アナログからデジタルまであらゆるコンテンツを、映画館のような音質で堪能したい人にはもってこいの製品です。
8Kコンテンツに対応可能なHDMI 2.1端子、Dolby AtmosやDTS:Sといった立体音響技術のサポート、室内音響最適化ソリューションとして知られる「Dirac Live」への対応（MA9100HP）といった、映画館クオリティの音質を楽しめる仕様でありながら、使いやすさにも配慮しています。直感的な操作ができるよう、リモコンのボタンも極力シンプルにするなど、初めてAVアンプを触る人にとっても扱いやすい設計にしているとのこと。上位機種であるMA9100HPは、本体正面に液晶ディスプレーを用意しており、再生中の音源のジャケットなども表示可能です。
JBL MA9100HP
製品名：JBL MA9100HP WHT
タイプ：9.2ch AVアンプ
カラー：ホワイト
定格出力（2ch同時駆動、0.5% THD）：8Ω 負荷時：140W、4Ω 負荷時：240W
HDMI：入力数6
HDMI：出力数2（eARC対応HDMI1）
HDMI性能：8K対応、HDMI2.1, HDCP 2.3 8K/60Hz, 4K/120Hz, Gaming-VRR, ALLM, QFT,
HFR（4K@120Hz）, HDR 10+ / Dolby Vision パススルー対応
音声対応フォーマット：Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS;X,
MP3, MPEG-4, AAC, WMA, ALAC, FLAC, PCM, WAV, AIFF
Wi-Fi：〇（2.4 / 5GHz）
Bluetooth受信：〇 （v5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive）
Bluetooth送信：〇
デジタル入力：同軸×1、光×1、USB×1
ステレオアナログ入力：RCA×2、フォノ（MM）×1
プリアウト：ステレオゾーン2,サブウーファーＸ２
寸法（幅×高×奥）：432mm x 135mm x 396.4mm
重量：7.6kg
発売日：2024年9月26日
価格：標準価格 25万3000円（税込）
JBL MA710
製品名：JBL MA710 WHT
タイプ：7.2ch AVアンプ
カラー：ホワイト
定格出力（2ch同時駆動、0.5%THD）：8Ω負荷時：110W、4Ω負荷時：160W
HDMI入力数：6
HDMI出力数：1（eARC 対応 HDMI 1）
HDMI性能：8K対応、HDMI 2.1, HDCP 2.3 8K/60Hz, 4K/120Hz, Gaming-VRR, ALLM, QFT,
HFR（4K@120Hz）, HDR 10+ / Dolby Vision パススルー対応
音声対応フォーマット： Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master , DTS;X,
MP3, MPEG-4, AAC, WMA, ALAC, FLAC, PCM, WAV, AIFF
Wi-Fi：〇（2.4 / 5GHz）
Bluetooth受信：〇（v5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive）
デジタル入力：同軸×1、光×1、USB×1
ステレオアナログ入力：RCA×2、フォノ（MM）×1
プリアウト：ステレオゾーン2,サブウーファーＸ２
寸法（幅×高×奥）：432mm x 109.9mm x 347.6mm
重量：6.3kg
発売日：2024年9月26日
価格：標準価格 12万1,000円（税込）
JBLのモダンなスピーカーシステム「STAGE 2」シリーズに新色追加
MAシリーズと合わせ、スピーカーシステム「Stage2」シリーズに新色のLatte（ラテ）が追加されます。
次世代バージョンのHDI（High Definition Imaging）ホーン技術を採用したスピーカーシステムで、フロアスタンディングスピーカー、ブックシェルフスピーカー、センタースピーカー、スピーカースタンド、イネーブルド・ハイトスピーカー、サブウーファーを展開するシリーズです。ホームシアターにもでき、単体購入も可能です。
MAシリーズのAVアンプと、Stage2シリーズのスピーカーシステムの組み合わせにより、音楽のステレオ再生だけでなく、本格的なマルチチャンネルシステムとして、あらゆるニーズに対応するとのこと。主な仕様は以下のとおりです。
JBL 280F フロアスタンディングスピーカー
製品名：JBL STAGE 280F WHT
タイプ：フロアスタンディングスピーカー
カラー：ラテ
スピーカー構成：2.5ウェイ
200mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー×2
HDI（High Definition Imaging）ホーン付25mm径アノダイズ処理アルミニウム・ドーム・ツイーター
出力音圧レベル：91dB（2.83V/1m）
公称インピーダンス：6Ω
周波数特性：33Hz-25kHz（±6dB）
クロスオーバー周波数：1.1kHz / 2.1kHz
推奨アンプ出力：20-225W
寸法（幅×高×奥）：357mm x 1,113mm x 420mm（ベースを含む、スパイクを含まない）
重量：25.1kg（グリル含む）
付属品：ベース×1、ベース用ネジ×4、スパイク×4、六角レンチ×1、グリル、クイックスタートガイド（多国言語）
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 8万2,500円（税込）／1本
JBL 260F フロアスタンディングスピーカー
製品名：JBL STAGE 260F WHT
タイプ：フロアスタンディングスピーカー
カラー：ラテ
スピーカー構成：2.5ウェイ
165mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー×2
HDI（High Definition Imaging）ホーン付25mm径アノダイズ処理アルミニウム・ドーム・ツイーター
出力音圧レベル：90dB（2.83V/1m）
公称インピーダンス：6Ω
周波数特性：40Hz - 25kHz （±6dB）
クロスオーバー周波数：1.3kHz / 1.7kHz
推奨アンプ出力：20-225W
寸法（幅×高×奥）：310mm x 1,036mm x 362mm（ベースを含む、スパイクを含まない）
重量：19.5kg（グリル含む）
付属品：ベース×1、ベース用ネジ×4、スパイク×4、六角レンチ×1、グリル、
クイックスタートガイド（多国言語）
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 6万8,200円（税込）／1本
JBL 250B ブックシェルフスピーカー
製品名：JBL STAGE 250B WHT
タイプ：ブックシェルフスピーカー
カラー：ラテ
スピーカー構成：2ウェイ
130mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー
HDI（High Definition Imaging）ホーン付25mm径アノダイズ処理アルミニウム・ドーム・ツイーター
出力音圧レベル：86dB（2.83V/1m）
公称インピーダンス：6Ω
周波数特性：50Hz-25kHz（±6dB）
クロスオーバー周波数：1.7kHz
推奨アンプ出力：20-150W
寸法（幅×高×奥）：200mm x 323mm x 253mm（グリル、スリップパッドを含む）
重量：5.6kg（グリル含む）
付属品：滑り止めパッド×8、グリル、クイックスタートガイド（多国言語）
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 5万5,000円（税込）／ペア
JBL 240B ブックシェルフスピーカー
製品名：JBL STAGE 240B WHT
タイプ：ブックシェルフスピーカー
カラー：ラテ
スピーカー構成：2ウェイ
114mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー
HDI（High Definition Imaging）ホーン付25mm径アノダイズ処理アルミニウム・ドーム・ツイーター
出力音圧レベル：85dB（2.83V/1m）
公称インピーダンス：6Ω
周波数特性：53Hz-25kHz（±6dB）
クロスオーバー周波数：1.4kHz
推奨アンプ出力：20-125W
寸法（幅×高×奥）：175mm x 274mm x 238mm（グリル、金具、スリップパッドを含む）
重量：4.6kg（グリル含む）
付属品：滑り止めパッド×8、グリル、壁取付用ブラケット×1、締めネジ×4、発泡プラグ×1、
クイックスタートガイド（多国言語）
発売日：2024年9月
価格：標準価格 4万700円（税込）／ペア
JBL FS STANDスピーカースタンド
製品名：JBL STAGE FS STAND WHT
タイプ：スピーカースタンド
カラー：ラテ
寸法（幅×高×奥）：310mm x 362mm x 706mm
重量：4.9kg
付属品：310mm x 700mm x 362mm（足を含む、スパイクを含まない）
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 3万4,100円（税込）／ペア
JBL 245C センタースピーカー
製品名：JBL STAGE 245C WHT
タイプ：センタースピーカー
カラー：ラテ
スピーカー構成：2.5ウェイ
114mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー×4
HDI（High Definition Imaging）ホーン付25mm径アノダイズ処理アルミニウム・ドーム・ツイーター
出力音圧レベル：91dB（2.83V/1m）
公称インピーダンス：6Ω
周波数特性：55Hz-25kHz（±6dB）
クロスオーバー周波数：1.3kHz / 2.0kHz
推奨アンプ出力：20-150W
寸法（幅×高×奥）：740mm x 158mm x 228mm（グリル、スリップパッドを含む）
重量：12.0kg（グリル含む）
付属品：滑り止めパッド×6、グリル、クイックスタートガイド（多国言語）
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 5万5,000円（税込）／1本
JBL 240H DOLBY イネーブルド・ハイトスピーカー
製品名：JBL STAGE 240H WHT
タイプ：DOLBY イネーブルド・ハイトスピーカー
カラー：ラテ
スピーカー構成：2ウェイ
114mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー
HDI（High Definition Imaging）ホーン付25mm径アノダイズ処理アルミニウム・ドーム・ツイーター
出力音圧レベル：87dB（2.83V/1m）
公称インピーダンス：6Ω
周波数特性：85Hz-25kHz（±6dB）
クロスオーバー周波数：1.6kHz
推奨アンプ出力：20-150W
寸法（幅×高×奥）：180mm x 185mm x 270mm（グリル、スリップパッドを含む）
重量：3.5kg（グリル含む）
付属品：グリル、防振パッド、取扱説明書
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 5万5,000円（税込）／ペア
JBL 200P サブウーファー
製品名：JBL STAGE 200P WHT
タイプ：パワード・サブウーファー
カラー：ラテ
スピーカー構成：250mm径ポリセルロース･リブドコーン・ウーファー
内臓アンプ：150W （RMS） / 300W（Dynamic）
クロスオーバー周波数：50Hz 〜150Hz（連続可変）、-24dB/oct.
周波数特性：28Hz〜クロスオーバー周波数設定値
入力：RCA×1
操作機能：オートスタンバイ オン/オフ、クロスオーバー周波数調整、フェーズ切り替え、レベル調整
消費電力：スタンバイ時:0.5W以下 / 最大:205W
寸法（幅×高×奥）：350mm x 361mm x 411mm（足を含む、スパイクを含まない、端子含む）
重量：14.4kg（グリル含む）
付属品：電源ケーブル（1.4m）、スパイク×4、グリル、クイックスタートガイド（他国言語）
発売日：2024年9月末
価格：標準価格 6万8,200円（税込）／1本