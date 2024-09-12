ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」から、ブランド初のAVアンプ「MAシリーズ」を、2024年9月末に発売します。

ラインナップとして、ハイパフォーマンスモデル「MA9100HP」と、よりコンパクトな「MA710」の2機種が登場。両機種とも全チャンネルにクラスDアンプを搭載しています。

記事のポイント 昨今、家庭向け動画配信サービス上でもDolby Atmos 対応の作品が一般的になってきました。映像だけでなく、レコードやCDをリビングで楽しむ人も増えています。自宅にいながら、アナログからデジタルまであらゆるコンテンツを、映画館のような音質で堪能したい人にはもってこいの製品です。

8Kコンテンツに対応可能なHDMI 2.1端子、Dolby AtmosやDTS:Sといった立体音響技術のサポート、室内音響最適化ソリューションとして知られる「Dirac Live」への対応（MA9100HP）といった、映画館クオリティの音質を楽しめる仕様でありながら、使いやすさにも配慮しています。直感的な操作ができるよう、リモコンのボタンも極力シンプルにするなど、初めてAVアンプを触る人にとっても扱いやすい設計にしているとのこと。上位機種であるMA9100HPは、本体正面に液晶ディスプレーを用意しており、再生中の音源のジャケットなども表示可能です。

JBL MA9100HP

製品名：JBL MA9100HP WHT

タイプ：9.2ch AVアンプ

カラー：ホワイト

定格出力（2ch同時駆動、0.5% THD）：8Ω 負荷時：140W、4Ω 負荷時：240W

HDMI：入力数6

HDMI：出力数2（eARC対応HDMI1）

HDMI性能：8K対応、HDMI2.1, HDCP 2.3 8K/60Hz, 4K/120Hz, Gaming-VRR, ALLM, QFT,

HFR（4K@120Hz）, HDR 10+ / Dolby Vision パススルー対応

音声対応フォーマット：Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS;X,

MP3, MPEG-4, AAC, WMA, ALAC, FLAC, PCM, WAV, AIFF

Wi-Fi：〇（2.4 / 5GHz）

Bluetooth受信：〇 （v5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive）

Bluetooth送信：〇

デジタル入力：同軸×1、光×1、USB×1

ステレオアナログ入力：RCA×2、フォノ（MM）×1

プリアウト：ステレオゾーン2,サブウーファーＸ２

寸法（幅×高×奥）：432mm x 135mm x 396.4mm

重量：7.6kg

発売日：2024年9月26日

価格：標準価格 25万3000円（税込）

↑MA9100HP

JBL MA710

製品名：JBL MA710 WHT

タイプ：7.2ch AVアンプ

カラー：ホワイト

定格出力（2ch同時駆動、0.5%THD）：8Ω負荷時：110W、4Ω負荷時：160W

HDMI入力数：6

HDMI出力数：1（eARC 対応 HDMI 1）

HDMI性能：8K対応、HDMI 2.1, HDCP 2.3 8K/60Hz, 4K/120Hz, Gaming-VRR, ALLM, QFT,

HFR（4K@120Hz）, HDR 10+ / Dolby Vision パススルー対応

音声対応フォーマット： Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master , DTS;X,

MP3, MPEG-4, AAC, WMA, ALAC, FLAC, PCM, WAV, AIFF

Wi-Fi：〇（2.4 / 5GHz）

Bluetooth受信：〇（v5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive）

デジタル入力：同軸×1、光×1、USB×1

ステレオアナログ入力：RCA×2、フォノ（MM）×1

プリアウト：ステレオゾーン2,サブウーファーＸ２

寸法（幅×高×奥）：432mm x 109.9mm x 347.6mm

重量：6.3kg

発売日：2024年9月26日

価格：標準価格 12万1,000円（税込）

↑MA710

JBLのモダンなスピーカーシステム「STAGE 2」シリーズに新色追加

MAシリーズと合わせ、スピーカーシステム「Stage2」シリーズに新色のLatte（ラテ）が追加されます。

↑STAGE 280F

次世代バージョンのHDI（High Definition Imaging）ホーン技術を採用したスピーカーシステムで、フロアスタンディングスピーカー、ブックシェルフスピーカー、センタースピーカー、スピーカースタンド、イネーブルド・ハイトスピーカー、サブウーファーを展開するシリーズです。ホームシアターにもでき、単体購入も可能です。

MAシリーズのAVアンプと、Stage2シリーズのスピーカーシステムの組み合わせにより、音楽のステレオ再生だけでなく、本格的なマルチチャンネルシステムとして、あらゆるニーズに対応するとのこと。主な仕様は以下のとおりです。