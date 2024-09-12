日本サッカー協会、U―20アジア杯予選に臨むU―19日本代表23人を発表
日本サッカー協会は12日、25年U―20アジア杯中国大会の予選（今月17日開幕、キルギス）に臨むU―19日本代表メンバー23人を発表した。28年ロサンゼルス五輪も見据える世代。パリ五輪代表の練習パートナーを務めたMF佐藤龍之介（17＝FC東京）、DF本間ジャスティン（19＝横浜F・マリノス）らが名を連ねた。船越優蔵監督が指揮を執り、山本昌邦ナショナルチームダイレクターが団長を務める。
発表された23選手は以下の通り。
【GK】
中村圭佑（東京V）
後藤亘（FC東京U―18）
荒木琉偉（G大阪ユース）
【DF】
耼原陸人（明大）
塩川 桜道（流通経大）
市原吏音（大宮アルディージャ）
高橋仁胡（C大阪）
本間ジャスティン（横浜F・マリノス）
喜多壱也（京都サンガF.C.）
土屋櫂大（川崎フロンターレU―18）
布施克真（日大藤沢高）
【MF】
大関友翔（福島ユナイテッドFC）
平賀大空（京都サンガF.C.）
保田堅心（大分トリニータ）
廣井蘭人（筑波大）
小倉幸成（法大）
中川育（流通経大）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（FC東京）
西原源樹（清水エスパルスユース）
【FW】
横山夢樹（FC今治）
神田奏真（川崎フロンターレ）
井上愛簾（サンフレッチェ広島）