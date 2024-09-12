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　日本サッカー協会は12日、25年U―20アジア杯中国大会の予選（今月17日開幕、キルギス）に臨むU―19日本代表メンバー23人を発表した。28年ロサンゼルス五輪も見据える世代。パリ五輪代表の練習パートナーを務めたMF佐藤龍之介（17＝FC東京）、DF本間ジャスティン（19＝横浜F・マリノス）らが名を連ねた。船越優蔵監督が指揮を執り、山本昌邦ナショナルチームダイレクターが団長を務める。

　発表された23選手は以下の通り。

【GK】

中村圭佑（東京V）

後藤亘（FC東京U―18）

荒木琉偉（G大阪ユース）

【DF】

耼原陸人（明大）

塩川　桜道（流通経大）

市原吏音（大宮アルディージャ）

高橋仁胡（C大阪）

本間ジャスティン（横浜F・マリノス）

喜多壱也（京都サンガF.C.）

土屋櫂大（川崎フロンターレU―18）

布施克真（日大藤沢高）

【MF】

大関友翔（福島ユナイテッドFC）

平賀大空（京都サンガF.C.）

保田堅心（大分トリニータ）

廣井蘭人（筑波大）

小倉幸成（法大）

中川育（流通経大）

中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

佐藤龍之介（FC東京）

西原源樹（清水エスパルスユース）

【FW】

横山夢樹（FC今治）

神田奏真（川崎フロンターレ）

井上愛簾（サンフレッチェ広島）