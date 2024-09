「Nakayoku Creators」プロジェクト選出アーティスト・キヌ氏制作のミニパレード ティザー公開「フラガリアメモリーズ」RED BOUQUET バーチャルステージも上演する、サンリオによる世界最大級 ”VRテーマパーク” 「SANRIO Virtual Festival 2024 Summer Edition」が、いよいよ9月13日よりスタート! 新着情報をチェックして、イベントに備えよう。

サンリオがVR上を中心に展開しているバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland Summer Edition」が、2024年9月13日(金)〜9月22日(日)に開催される。「SANRIO Virtual Festival(サンリオバーチャルフェスティバル、以下サンリオVfes)」は、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上を中心に開催される世界最大級のVRイベントで、バーチャルの世界に存在するもうひとつのピューロランド「バーチャルサンリオピューロランド」上にさまざまなエンターテイメントを提供しており、「Summer Edition」として9月に開催するのは今回が初となる。9月13日から開催する「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland Summer Edition」は2024年2月に開催し大好評だったコンテンツに加え、Summer Editionで初公開のコンテンツにて構成されている。このたびイベント開催に先駆けたティザーやコンテンツの詳細情報が到着!サンリオの次世代クリエイター支援プロジェクト「Nakayoku Creators」への選出が発表された、バーチャルYouTuberのキヌ氏が制作したサンリオキャラクターミニパレード『Musical Treasure Hunt-Spectral Remix』のティザー動画が公開に。ハローキティがバーチャルピューロビレッジで繰り広げられる新作ショーに向かう途中でトラブル発生! 知らない世界、新しい生命、懐かしい声……ハローキティと一緒に、もっと音楽となかよくなろう!この作品はパレード「Musical Treasure Hunt」関連の新作となっており、事前に「Musical Treasure Hunt」をご覧いただくと、よりこの作品を楽しむことができる。そしてVRアイドルシンガーによる「SANRIO VIRTUAL IDOL CONTEST」も開催。VRで活躍するアイドルシンガーたちが、次回開催のサンリオVfesへの出演を目指し、パフォーマンスで競う本アイドルコンテストは、7月から始まった予選を経て、本イベントにて遂に優勝者が決定する。さらに、決勝事前イベントでは、予選の振り返りと決勝進出者によるトークショーが開催されるので、こちらもどうぞお見逃しなく。サンリオが人型キャラクターで贈る、人気コンテンツ新世代の本格ファンタジー「フラガリアメモリーズ」、バーチャルステージを今回も開催。前回のサンリオVfesではハローキティを主(ロード)とする、フラガリアの騎士「ハルリット」のステージがお届けされたが、今回は「赤の大陸」の騎士「RED BOUQUET」の6人で楽曲『EVER RED』をお届けする。MetaMeでのスペシャル配信イベントも予定されており、先日開催された「SHOW BY ROCK!!」DOKONJOFINGER衣装コンテスト」を応援いただいた皆様への感謝をお伝えする「MetaMe Virtual Fashion Awards collaborated with SANRIO Virtual Festival」を開催。最優秀作品の発表や、サンリオVfesに関する今後の展開が発表されるほか、新作サンリオキャラクターミニパレード「Musical Treasure Hunt-Spectral Remix」の先行動画配信も決定している。そのほか協賛企業との企画も実施される予定となっており、サンリオの人気キャラクター「クロミ」が「.st」の衣装を着用し、グリーティングを実施するほか、コラボデザインブースや初出展ブースも登場。バンダイブースがたまごっち仕様になっていたり、コラボ服を提供するアダストリアブースでは秋冬ファッションに様変わり。季節感溢れる各ブースも楽しんでみよう。前回サンリオVfes開催時に上演した『ハローキティと友情の飛空艇』『はぴだんぶいとベルクックのサンリオVfes限定コラボバンド』『シナモンの「ときめきレインボー」スペシャルバージョンお披露目会』のミニショー3作品の再上演が決定。多種多様なイベントとコンテンツが盛りだくさん、暑さも気にならない新感覚イベントにぜひ参加してみよう!(C) 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作 (株)サンリオ