ÂçÊ¬¸©Î©¹â¹»¤ÎÆþ»îÁ´¸©°ì¶èÀ©ÅÙ¤ò¸¡¾Ú¤Ø¡¡½é¤Î°Ñ°÷²ñ³«ºÅ
2008Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ»î¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¸©Î©¹â¹»¤ÎÁ´¸©°ì¶èÀ©ÅÙ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î°Ñ°÷²ñ¤¬12Æü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¸©Î©¹â¹»¤ÎÆþ»îÁ´¸©°ì¶èÀ©ÅÙ¤ò¸¡¾Ú¤Ø¡¡½é¤Î°Ñ°÷²ñ³«ºÅ
¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¶è°è¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¸½ºß¤ÎÁ´¸©°ì¶èÀ©ÅÙ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤áÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤äPTA¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¡¢»³ÅÄÀ¿»Ê¸©¶µ°é¼¡Ä¹¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¤È²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Î©¹â¹»¤ÎÁ´¸©°ì¶è¤Ï¡¢2008Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢³Ø¹»ÁªÂò¤Î¼«Í³¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ò»ÖË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¡¢¼þÊÕÉô¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï·ç°÷¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡¦½»²¬ÉÒ¹°°Ñ°÷Ä¹¡ÖÂçÊ¬»Ô¤Ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¹â¹»¤Î½øÎó²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´õË¾¤·¤¿¿ÊÏ©¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤Ïº£¸å¡¢11·î¤È1·î¤Ë²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¸©¶µ°éÄ¹¤ËÅú¿½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£