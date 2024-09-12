¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢Ä¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤êÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¤ËÏ¢Íí¡ÖÌ¼¤Î·ò¹¯¤òµ§¤ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Ë¡¼¥Á¥§¡É¤³¤ÈÄ¹½÷¤Î¿·ºÚ¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤êÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Æü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÛÂÞÆÒÂÙ¡õÉ¹¼¼µþ²ð¤Î²û¤«¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥æ¥«¥¤¤Ï¡Ö²¶¤Î¥Ë¡¼¥Á¥§¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÌ¼¤¬Áé¤»¤Æ¤¤¤ë»ö¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢ºÊ¤ËÏ¢Íí¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£ºÊ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¿·ºÚ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢Áé¤»²á¤®¤À¤è¡£Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤ÆÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤è¡£Âô»³¿©¤Ù¤Æ¡¢¥·¥ó¥¯¥í´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²È¤Î¸¼´Ø¤«¤é¶õ¤ò¸«¾å¤²Ì¼¤Î·ò¹¯¤òµ§¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â·¯¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£²¶¤Î¥Ë¡¼¥Á¥§¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¿·ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£