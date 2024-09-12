¡ÚJRA¿·ÇÏÀï¡Û¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¤ÎÈ¾Ëå¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¥Ç¥Ó¥åー
¡¡14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¡¦16Æü(·î)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·ÇÏÀï¤Î½ÐÁöÇÏ¤¬¡¢12Æü³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤ÏÃæ»³¡¢Ãæµþ¤Ç·×11°È¤Î¿·ÇÏÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê½ÐÁöÇÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡9/14(ÅÚ)
¡¦Ãæ»³4R(¥À1800m¡¦16Æ¬)
¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°(²´¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¦ÏÂÅÄÀµ°ìÏº¡¢¥Ø¥Ëー¥Ò¥åー¥º)¡ÄÊì¥Ð¥¦¥ó¥·ー¥Á¥åー¥ó¤Ï¡¢11Ç¯¥Õ¥íー¥éS(GII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¦Ãæ»³5R(¼Ç2000m¡¦9Æ¬)
¥»¥é¥É¥Ô¥éー¥ë(ÌÆ¡¢ËÌÂ¼¹¨»Ê¡¦°ð³À¹¬Íº¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó)¡ÄÈ¾»Ð¥ì¥¬¥ì¥¤¥é(Éã¥¹¥ïー¥ô¥ê¥Á¥ãー¥É)¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ûー¥×¥Õ¥ëS(GI)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¦Ãæµþ5R(¼Ç1400m¡¦11Æ¬)
¥Ê¥à¥é¥¯¥é¥é(ÌÆ¡¢ÉÍÃæ½Ó¡¦Ä¹Ã«Àî¹ÀÂç¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þー¥º)¡ÄÈ¾»Ð¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢(Éã¥ß¥Ã¥ー¥¢¥¤¥ë)¤Ï23Ç¯¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC(GIII)¤Ê¤É¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Å¾Þ¤ò4¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½çÄ´¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢¡9/15(Æü)
¡¦Ãæ»³4R(¼Ç1200m¡¦16Æ¬)
¥È¥·¥Ã¥ー(²´¡¢µÈÅÄË¡¦À¶¿åµ×»ì¡¢¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢)¡Ä¥»¥ì¥¯¥È¥»ー¥ëÅöºÐ¤Ç4300Ëü±ß(ÀÇÈ´¤)¡£Á´·»¥Æ¥¤¥¨¥à¥È¥Ã¥¥å¥¦(Éã¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢)¤ÏºòÇ¯¤Î¥«¥Ú¥éS(GIII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¦Ãæ»³5R(¼Ç1600m¡¦16Æ¬)
¥«¥ï¥¥¿¥Û¥¯¥ì¥¢(ÌÆ¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¦°Ëºä½Å¿®¡¢¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¡ÄÈ¾»Ð¥«¥ï¥¥¿¥¨¥ó¥«(Éã¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È)¤Ï18Ç¯Ãæ»³ÌÆÇÏS(GIII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¤¥æー¥ë(ÌÆ¡¢ÅèÅÄ½ã¼¡¡¦¼êÄÍµ®µ×¡¢¥¥º¥Ê)¡ÄÈ¾»Ð¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«(Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¤Ïº£Ç¯¤Î¿·³ãµÇ°(GIII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¦Ãæµþ4R(¥À1800m¡¦9Æ¬)
¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ï¥Ëー(ÌÆ¡¢¿å¸ýÍ¥Ìé¡¦ÃæÈø½¨Àµ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¯¥íー¥à)¡ÄÊì¥Ï¥Ëー¥Ñ¥¤¤Ï¡¢12Ç¯¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¾Þ(JpnIII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¦Ãæµþ5R(¼Ç2000m¡¦9Æ¬)
¥¹¥ëー¥¶¥Ê¥¤¥È(ÌÆ¡¢¾¾»³¹°Ê¿¡¦À¾±àæÆÂÀ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È)¡ÄÈ¾»Ð¥¹¥ëー¥»¥Ö¥ó¥·ー¥º(Éã¥É¥êー¥à¥¸¥ãー¥Ëー)¤Ï23Ç¯Ãæ»³ÌÆÇÏS(GIII)¤ò¾¡¤Á¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤â4Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£È¾»Ð¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¥¹¥ëー(Éã¥ëー¥éー¥·¥Ã¥×)¤â19Ç¯»ç±ñS¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½çÄ´¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥Õ¥§¥¢¥êー¥°¥ì¥ó(ÌÆ¡¢ÀîÅÄ¾²í¡¦µÈÅÄÄ¾¹°¡¢¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢)¡ÄÊì¥àー¥É¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ï¡¢09Ç¯ÉÜÃæÌÆÇÏS(GIII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£·»¤Ë½Å¾Þ3¾¡¤Î¥æー¥¥ã¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢»Ð¤Ë22Ç¯¤Î°¦ÃÎÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ë¥Óー¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¤¬¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢¡9/16(·î)
¡¦Ãæ»³5R(¼Ç1600m¡¦10Æ¬)
¥¸¥å¥ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°(²´¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¦À¶¿åµ×»ì¡¢¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢)¡Ä¥»¥ì¥¯¥È¥»ー¥ë1ºÐ¤Ç5600Ëü±ß(ÀÇÈ´¤)¡£Êì¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥êー¥É¤Ï¡¢17Ç¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë(GI)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£È¾·»¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·ー(Éã¥âー¥ê¥¹)¤Ï¥ªー¥×¥ó¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥¹¥È¥·ー¥ó(²´¡¢´Ý»³¸µµ¤¡¦¼êÄÍµ®µ×¡¢¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í)¡ÄÊì¥¢¥æ¥µ¥ó¤Ï¡¢13Ç¯ºù²Ö¾Þ(GI)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£È¾·»¥É¥ë¥Á¥§¥â¥¢(Éã¥ëー¥éー¥·¥Ã¥×)¤Ï22Ç¯Ä«ÆüÇÕFS(GI)¤Ê¤É½Å¾Þ2¾¡¡£
¡¦Ãæ»³6R(¼Ç1800m¡¦11Æ¬)
¥¯¥é¥¦¥ó¥¢ー¥ë¥·ー(²´¡¢¾®ÎÓ¾¡ÂÀ¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë)¡ÄÊì¥¯¥é¥¦¥ó¥í¥¼¤Ï¡¢13Ç¯¥Õ¥§¥¢¥êーS(GIII)¤ò¾¡¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È(ÌÆ¡¢C.¥ë¥áー¥ë¡¦¼êÄÍµ®µ×¡¢¥¥º¥Ê)¡ÄÈ¾·»¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°(Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë)¤Ï23Ç¯Á´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù(JpnI)¡¢º£Ç¯¤ÎUAE¥Àー¥Óー(G2)¡¢¥µ¥¦¥¸¥Àー¥Óー(G3)¤ò¾¡¤Á¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥Àー¥Óー(G1)¤Ç¤â¶Ïº¹2Ãå¡£Ä´¶µ¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¦Ãæµþ4R(¥À1400m¡¦14Æ¬)
¥À¥Î¥ó¥Õ¥£ー¥´(²´¡¢´äÅÄË¾Íè¡¦Í§Æ»¹¯É×¡¢Into Mischief)¡ÄÊì¤ÏËÌÊÆG1ÇÏ¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï·ªÅìºäÏ©¤Ç¥é¥¹¥È1F12.2ÉÃ¡£»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¦Ãæµþ5R(¼Ç1600m¡¦12Æ¬)
¥¢¥ó¥Ô¥å¥ë¥·¥ª¥ó(ÌÆ¡¢²£»³Åµ¹°¡¦¾±ÌîÌ÷»Ö¡¢¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¡ÄÈ¾·»¥é¥×¥¿¥¹(Éã¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ)¤Ï22Ç¯Ê¼¸Ë¥´ー¥ë¥ÉT(JpnIII)¤Ê¤É¸òÎ®½Å¾Þ¤ò5¾¡¤·¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£