NCT WISH、EVNNE、Kep1erも！「2024 DREAM CONCERT」豪華ラインナップを公開…10月19日に韓国で開催
K-POPスターの登竜門と呼ばれ、今年で30周年を迎えた特別なDREAM CONCERTを熱く盛り上げる出演者ラインナップが発表された。
MCにはSUPER JUNIORのイトゥクとIZ*ONE出身のクォン・ウンビが決定。The KingDom、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUCY、xikers、ASC2NT、8TURN、n.SSign、NCT WISH、YOUNITE、Xdinary Heroes、ONEUS、UNIS、EVNNE、EPEX、JD1、IZ*ONE出身チェ・イェナ、Kep1er、KISS OF LIFE、TEMPEST、TRENDZ、FIFTY FIFTY、H1-KEYらがステージを繰り広げる。
また、投票選定で元SECHSKIESのカン・ソンフン、DREAMCATCHER、CIXの出演も決定。XODIAC、ONE PACT、TIOT、POWはDREAM ROOKIEとして登場する。
■公演概要
MCにはSUPER JUNIORのイトゥクとIZ*ONE出身のクォン・ウンビが決定。The KingDom、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUCY、xikers、ASC2NT、8TURN、n.SSign、NCT WISH、YOUNITE、Xdinary Heroes、ONEUS、UNIS、EVNNE、EPEX、JD1、IZ*ONE出身チェ・イェナ、Kep1er、KISS OF LIFE、TEMPEST、TRENDZ、FIFTY FIFTY、H1-KEYらがステージを繰り広げる。
■公演概要
「2024 DREAM CONCERT 30TH」
開催日：2024年10月19日 （土）
レッドカーペット：開演 15:00 / 開場 14:30
本公演：開演 16:30 / 開場 16:00
会場：高陽総合運動場（京畿道高陽市一山西区中央路1601）
【出演者】
・MC
イトゥク（SUPER JUNIOR）、クォン・ウンビ
・アーティスト
The KingDom、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUCY、xikers、ASC2NT、8TURN、n.SSign、NCT WISH、YOUNITE、Xdinary Heroes、ONEUS、UNIS、EVNNE、EPEX、JD1、IZ*ONE出身チェ・イェナ、Kep1er、KISS OF LIFE、TEMPEST、TRENDZ、FIFTY FIFTY、H1-KEY
・投票選定
カン・ソンフン、DREAMCATCHER、CIX
・DREAM ROOKIE
XODIAC、ONE PACT、TIOT、POW
【チケット】
DREAM CONCERT ‘Ant club' ticket package：55,000円（税込）
1. DREAM CONCERT VIPチケット （VIP席確約）
2. DREAM CONCERT レッドカーペット招待券
公演・チケットの詳細はこちら