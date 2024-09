【40周年記念トランスフォーマー博2024】開催期間:9月13日~29日会場:寺田倉庫 G1ビル入場料:日時指定入場券2,500円、平日入場券2,200円

タカラトミーは9月13日から9月29日まで品川の寺田倉庫 G1ビルにて「40周年記念トランスフォーマー博2024」を開催する。9月13日と土日・祝日に入場できる日時指定入場券が2,500円、平日入場券が2,200円となる。

「40周年記念トランスフォーマー博2024」は40周年を迎える「トランスフォーマー」の歴史を振り返ることができるイベント。1984年に北米でのアニメと玩具展開から始まった「トランスフォーマー」は、1985年に日本展開もスタート、様々な商品とともに映像作品が製作され、2007年からは実写映画もスタートした。

「トランスフォーマー」は"変形"が大きな特徴だ。車やラジカセ、顕微鏡などがロボットに変形するという驚きをコンセプトとしてスタートしたシリーズは、恐竜、昆虫、動物など変形の幅を広げ、さらに変形システムも様々に進化させてきた。会場ではタカラトミーの歴代トランスフォーマーが一堂に会すファンならずとも必見のイベントとなっている。先行して開催された内覧会からイベントの魅力を紹介したい。

40年の歴史やコラボ商品の広がりなどトランスフォーマーのすべてがここに!

【40周年記念トランスフォーマー博開催!CM30秒Ver.】

「トランスフォーマー」は1984年にタカラ(現:タカラトミー)とハズブロによって北米で誕生した。登場する変形するロボット達はスタート直後は「ミクロマン」や「ダイアクロン」のラインナップで発売されていた商品のバリエーションも多かったが、独自のブランドとして層を厚くしていった。

「40周年記念トランスフォーマー博2024」はこのトランスフォーマーの歴史をしっかり見ることができる。年表や代表的な商品を展示しているだけではなく、様々な時代で作られた商品やアニメ作品がまさに40周年の重みを実感させるボリュームで展示されている。

年表で歴史を振り返る

「トランスフォーマー」の前身となる玩具も

時代によって進化していく変形システムや、広がるモチーフ

様々なイベントに登場したジオラマも展示

巨大胸像も注目

トランスフォーマーは変形フィギュアの歴史でもある。最初はシンプルな変形が多かったが、手足の収納、関節の構造、外殻を合わせることで大きく姿を変える"ガワ変形"など多彩なアイディアが盛り込まれていく。キャラクターのスタイルもパワーを感じさせるごついものから、スマートなもの、女性らしい曲線を取り入れたものなども出てくる。

大きくて複雑な商品から、小さくシンプルなもの、合体変形、5体合体など多彩な商品展開が行われていく。車だけでなく、バイクや戦闘機、動物、恐竜、昆虫、惑星など"枠"を感じさせない自由なアイディアはユーザーを驚かし続けてきた。高額商品から、手に入りやすい価格帯ならではの商品など、「40周年記念トランスフォーマー博2024」では開発者達の様々な試行錯誤をしっかり確認できる。

いくつもの注目ポイントはあるが、その1つが「MP(マスターピース)」コーナー。「マスターピース」は、2003年からスタートした、トランスフォーマーの人気キャラクターを最新・最高の技術によって現代に甦らせる、変形ロボット玩具・最高峰のブランドだ。2024年に記念すべき100体となる。この100体のマスターピースが、会場ではすべて展示されているのだ。

【MPコーナー】

その時代の最高の技術で開発されたマスターピースシリーズ。会場では100体すべてを展示

ギミックを複雑化する「MPG」へと進化する

ギミック、スタイルの解釈、使用する素材、コストを考えた設計など"最高峰"は時代によって、さらに開発担当者の思想によっても変化する。その時代その時代の最高峰を見比べることができるのは、滅多にない機会だ。このマスターピースは100体をもって一区切り、この先はさらに変形合体を複雑にした「MPG」シリーズに進化していくという。

もう1つ、「巨大トランスフォーマー」も必見のコーナーだ。ロボット形態で全高60cmを越える巨大トランスフォーマーが数十体並んでいる姿は圧倒的である。基地や空母になる巨大トランスフォーマーに憧れた人も多かっただろう。

【巨大トランスフォーマーコーナー】

全高60cmを超える巨大トランスフォーマー。憧れた人も多いだろう

内覧会はメディアや招待者のみの先行公開だが、やはりトランスフォーマーは世代を超えたファンを獲得しているコンテンツだと言うことが実感できる。子供の頃に憧れた商品、マスターピースとして時を超えリファインした商品、映画化の際話題となった商品などトランスフォーマーの商品は様々な時代も現している。「これ欲しかったなあ」、「こんな商品まで出ていたのか」などなど、自分とトランスフォーマーの関わりを振り返るイベントでもある。

最新商品や、コラボ商品、開発資料など本当に多彩なポイントでトランスフォーマーを見ることができるイベントだ。ぜひ会場を訪れて欲しい。

【トランスフォーマー/ONE】

9月20日より公開される映画「トランスフォーマー/ONE」。立像は昨日まで映画のプロモーションに使用されていたという

関連商品も

【コラボレーション】

様々な時代のコラボ商品

最新コラボも

【40年の重み】

様々な時代の商品に出会えるのが、最大の魅力だろう

