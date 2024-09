浦和レディースが参加する女子ACLの日程決定! ベトナムで集中開催、10月6日が初戦

アジアサッカー連盟(AFC)は12日、AFC女子チャンピオンズリーグ(AWCL)2024-25のマッチスケジュールを発表した。日本からはWEリーグを連覇している三菱重工浦和レッズレディースが出場。グループCに入っており、ホーチミン・シティ(ベトナム)、台中藍鯨女子足球隊(チャイニーズ・タイペイ)、オリッサ FC(インド)と同居している。ベトナムで集中開催されるグループステージ。10月6日(日)に浦和は初戦を迎えオリッサと対戦。同9日(水)に台中藍鯨女子足球隊、12日(土)にホーチミン・シティと対戦する。

グループ上位2チームと、3位のうちの上位2チームがノックアウトステージに進出。準々決勝は2025年3月22日(土)と23日(日)、準決勝・決勝は5月21日(水)から24日(土)にかけてセントラル方式で行われる。【MD1】10 月 6 日(日)《17:00》三菱重工浦和レッズレディース vs オリッサFC【MD2】10 月 9 日(水)《17:00》台中藍鯨女子足球隊 vs 三菱重工浦和レッズレディース【MD3】10 月 12 日(土)《21:00》三菱重工浦和レッズレディース vs ホーチミン・シティ