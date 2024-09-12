¡ÚÆÈ¼«¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤¬ÊÌ¿Í¤ò¡Ö»¦¿ÍÈÈ¡×¤ÈÈ¯¿®¡Ö¿ÍÀ¸²õ¤µ¤ì¤¿¡×¸í¾ðÊó³È»¶
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼280Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤¬¡¢»ö·ï¤ÈÌµ´Ø·¸¤ÎÃËÀ¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¡£
·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤âÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Èø¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£
Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤ò½ä¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¡¢´é¤Ê¤É¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢½÷À¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿ÁýÅÄÎËÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤Ï¡¢ÁýÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤Î¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤ÏÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ÜÍ÷¿ô¤¬1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¡¢ÍÆµ¿¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤¿¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¡¦¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¡§
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»¦³²Í½¹ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ÍºÇ¶áÁ´Á³¡£
ÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò³¹¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
20Âå¡§
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¿®¤¸¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
10Âå¡§
±Æ¶ÁÎÏ¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢Àµ³Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ðÊó¤òËÜÅö¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤·¤Æ¤¿¤é¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖËÜ¿Í¡Ê¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤ò»Å¹þ¤ó¤À»ö¼Â¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¡¦¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¡§
²¾¤Ë¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÇÇÛ¿®³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤È¤«¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Å»ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¦¾®Âô°ì¿ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö²¥¤Ã¤Æ¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³Äã²¼¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾®ÂôÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÊØ¾è¤·¤ÆÃæ½ý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ØÂìÂô¥¬¥ì¥½¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¿®¤¸¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ðÊó¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·è¤á¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¿¤¿¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó²²Â¬Åê¹Æ¤ò¤·¤¿ÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ò¥â¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖSNS¤Î»ý¤ÄËÄÂç¤ÊÎÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£