5人組ダンス&ボーカルグループELSEE(エルシー)が、初めての楽曲リリースとフリーライブの開催を発表した。ELSEEはAKARI、KARIN、NANAMI、PONO、HINAの5人からなるダンス&ボーカルグループ。メンバーのAKARIは、2019年〜2020年に開催されていたオーディション「Nizi Project」のファイナリストとしても広く知られており、ファン待望のグループでの活動開始となった。

▲AKARI ▲AKARI

▲KARIN ▲KARIN

▲NANAMI ▲NANAMI

▲PONO ▲PONO

▲HINA ▲HINA

ELSEE 1st Song 「POW POW」

2024.9.27 Digital Release

配信(プリアド・プリセーブ・プリオーダー):https://orcd.co/ELSEE_POWPOW



M1:POW POW

M2:POW POW(Instrumental)

M3:POW POW(Sped Up)



作詞:TeddyLoid

作曲:Giga & TeddyLoid

編曲:Giga & TeddyLoid



2024.9.27 Digital Release配信(プリアド・プリセーブ・プリオーダー):https://orcd.co/ELSEE_POWPOWM1:POW POWM2:POW POW(Instrumental)M3:POW POW(Sped Up)作詞:TeddyLoid作曲:Giga & TeddyLoid編曲:Giga & TeddyLoid

<ELSEE Free Street Live>

▼開催日時

01:9月23日(月・祝)16:00〜

02:9月28日(土)16:00〜



▼会場

渋谷区立北谷公園

住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目7-3



▼来場特典

終演後ご来場いただいた全員に「メンバー1名の直筆日付&メッセージ入りフリーカード」をメンバーから直接プレゼント

▼開催日時01:9月23日(月・祝)16:00〜02:9月28日(土)16:00〜▼会場渋谷区立北谷公園住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目7-3▼来場特典終演後ご来場いただいた全員に「メンバー1名の直筆日付&メッセージ入りフリーカード」をメンバーから直接プレゼント

関連リンク

◆ELSEE オフィシャルサイト

◆ELSEE オフィシャルYouTube

◆ELSEE オフィシャルTikTok

◆ELSEE オフィシャルInstagram

◆ELSEE オフィシャルX

◆ELSEE オフィシャルYouTube◆ELSEE オフィシャルTikTok◆ELSEE オフィシャルInstagram◆ELSEE オフィシャルX

ELSEEはダンスパフォーマンスユニットとして今年2月よりTikTokアカウントを開始。これまでダンスやボーカルのカバー動画を多数アップしてきたが、新たに公式ホームページ、YouTube Channel、Instagram、X、LINEアカウントが公開され、ダンス&ボーカルグループとして活動開始することが発表された。サイト上では、“I’m you, You’re me. for ELLE & SHE”というメッセージが明記されており、ELSEEという名前には、「世界一不幸じゃないけど、特別幸せでもない。街のどこにでもいるそんな彼女たち=“ELLE & SHE”の胸にある想いを切り取る。」というコンセプトが込められているという。9月27日に配信される楽曲「POW POW」は、Giga & TeddyLoidがプロデュース・楽曲書き下ろしによるもの。アーティストティザー映像では、「POW POW」の一端を垣間見ることができる。ジャケット写真は、イラストレーター・YULIAによるもので、本日公開されたアーティスト写真と共に象徴的な青いネクタイが着用された印象的なビジュアルとなっている。また、リリース前後の9月23日と28日には、渋谷区立北谷公園にてELSEE初のフリーライブを開催。SNS以外での一般観衆を前にしてのパフォーマンスは初となる。併せて、新曲「POW POW」にまつわる様々な動画コンテンツの、今後公開されるスケジュールも発表されているので要注目だ。本日から「POW POW」配信リリースに先駆けたApple Musicプリアド、Spotifyプリセーブ、iTunesプリオーダー、Amazon Music MP3ダウンロードプリオーダー特典も発表されており、デジタル特典の他、フリーライブ会場でのみ受け取れる限定特典も用意されている。