UP10TION ソニュル、大阪で10月にソロライブイベントを開催決定！

Mnetのサバイバル番組「Build Up」出演で話題となったUP10TIONのソニュルが、10月に大阪でソロライブイベント「2024 SUNYOUL LIVE IN OSAKA」を開催する。ソニュルは2015年にUP10TIONのメンバーとしてデビュー。グループではメインボーカルを務め、ハイトーンボイスが魅力だ。2016年に出演したバラエティ番組「覆面歌王」で歌を披露した際、演出で覆面を被っていたため共演者のほとんどがソニュルを女性歌手だと思ったほどだった。

そして、今年1月から韓国で放送されたMnetのサバイバル番組「Build Up」に出演。番組内で結成されたグループWATERFIREのメンバーとして、優れたボーカルの実力を披露した。WATERFIREは6月30日にデビューシングル「POSSIBLE」をリリースし、正式デビュー。「Build Up」から誕生した最初の派生グループとして、高い関心の中でデビューした彼らは、新たなボーカルグループの誕生を知らせながら、強烈なインパクトを与えている。さらにWATERFIREは9月から10月にかけて、東京にて初の日本イベント「WATERFIRE LIVE IN JAPAN NEW CHAPTER:POSSIBLE」を開催することが決定しており、K-POPファンから多くの関心と注目が集まっている。そして今回新たに、ソニュルのソロ日本イベントの開催も決定。全8公演が予定されている「2024 SUNYOUL LIVE IN OSAKA」は10月9日(水)から5日間、大阪のFC LIVE OSAKAにて開催される。安定した歌唱力で完成度の高いステージが期待され、グループの時とはまた違う魅力が見られること間違いなしだ。チケット販売は9月13日(金)12時よりスタートする。

■イベント概要

「2024 SUNYOUL LIVE IN OSAKA」

開催日程:10月9日(水)〜10月14日(祝・月)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。

会場:FC LIVE OSAKA(大阪市生野区桃谷5-9-23)



【チケット】

前売:5,000円(税込)/全席自由・整理番号順入場

チケット販売期間:2024年9月13日(金)12:00〜各公演4日前 23:59まで



■関連リンク

ソニュル公式X