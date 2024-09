離婚伝説『THE FIRST TAKE』で披露した「愛が一層メロウ」と「本日のおすすめ」の音源配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■離婚伝説が特別アレンジで披露した2曲のパフォーマンス音源を9月13日に配信リリース!

離婚伝説が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した2曲の音源を9月13日に配信リリースすることが決定した。

離婚伝説は7月に、結成2年の若手アーティストでありながら『THE FIRST TAKE』に初出演。代表曲のひとつでもある「愛が一層メロウ」、TVアニメ『ラーメン赤猫』のエンディングテーマ「本日のおすすめ」の2曲を特別アレンジにて披露した。

2024年の夏、毎週のように全国各地で大型フェスに出演した彼ら。10月より6都市を巡るツアー『2024 ONEMAN TOUR -そっと強く抱きしめて-』を開催、チケット一般発売が9月14日10時からスタートする。

メイン写真:「愛が一層メロウ-From THE FIRST TAKE」ジャケット

リリース情報

2024.09.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛が一層メロウ-From THE FIRST TAKE」

2024.09.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「本日のおすすめ-From THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

離婚伝説 OFFICIAL SITE

https://www.rkndnsts.jp/