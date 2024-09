TWICEのユニットMISAMO、日本ライブツアーが決定！11月に関東＆関西で開催

TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3名からなるユニットMISAMOの「JAPAN LIVE TOUR 2024」の開催が決定。今回発表されたツアーは、2023年に開催された「MISAMO JAPAN SHOWCASE “Masterpiece”」以来、約1年4ヶ月ぶり。関東と関西にて計4公演行われ、詳細は今後案内されるという。2024年11月6日(水)にリリースされる、MISAMOの日本2ndミニアルバムの新曲を含めた世界観を体感できる本公演に期待だ。

■公演概要

「MISAMO JAPAN LIVE TOUR 2024」

2024年11月2日(土)関東 開場15:00/開演17:00

2024年11月3日(日) 関東 開場14:30/開演16:30

2024年11月16日(土)関西 開場15:00/開演17:00

2024年11月17日(日)関西 開場14:30/開演16:30



※開催会場は関東近郊/関西近郊を予定しております。9月25日頃までにご案内いたします。

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※未就学児は入場不可となります。

※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。



【チケット料金】

全席指定:¥13,500(税込・システム手数料別途)/ 1申込4枚まで



【チケット受付情報】

・最速先行(ONCE JAPAN+ 長期会員先行)

2024年09月12日(木)18:00〜9月17日(火)23:59



・2次先行(W会員先行)

2024年09月18日(水)12:00〜23日(月・祝)23:59



・3次先行(ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN 先行)

2024年09月21日(土)12:00〜9月26日(木)23:59



・4次先行(ONCE JAPAN MOBILE会員先行)

2024年09月25日(水)12:00〜9月30日(月)23:59



※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません

※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける日程の公演のみお申込みください



概要&チケット申し込みはこちら



【リリース情報】

MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「タイトル未定」

発売日:2024年11月6日(水)発売

特設サイトはこちら



<CD収録楽曲>

全形態共通7曲+MINAソロ楽曲 / SANAソロ楽曲 / MOMOソロ楽曲

※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なります。



●初回限定豪華盤【CD+DVD】

価格:\7,700(税込)

品番:WPZL-32168/9



<CD収録曲>(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



<DVD収録内容>(予定)

・「Masterpiece」Opening Trailer -MINA-

・「Masterpiece」Opening Trailer -SANA-

・「Masterpiece」Opening Trailer -MOMO-

・「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-

・「Marshmallow」Music Video

・「Do not touch」Music Video

・「タイトル未定」Jacket Shooting Making Movie

・「タイトル未定」Jacket Self-Making Movie

※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。



<仕様・特典>

・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 約60p(予定)

・ボックスケース仕様

・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入(全10種)

※集合A(1種)、ユニットA、B、C(3種)MINA(2種)、SANA(2種)、MOMO(2種)

・シリアルペラ2枚封入

・メンバー直筆メッセージカード3枚(MINA / SANA / MOMO) ※メッセージは印刷になります。

・チェキ風ソロフォトカード3枚(MINA / SANA / MOMO)

・ロゴダイカットステッカー5枚(アルバムタイトル / MISAMO / MINA / SANA / MOMO)

・シーリングワックス風ステッカー1枚

・透明トレカ1枚(全4種)

※集合 / MINA / SANA / MOMOからランダムで1枚封入



●初回限定メンバーソロジャケット盤

○MINA盤【CD】

価格:\3,200(税込)

品番:WPCL-13611



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲+MINAソロ楽曲



<仕様・特典>

・メンバーソロジャケット

・A5サイズビジュアルブックレット32p(予定)

・スリーブケース仕様

・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)

※集合(D)、MINA(4種)

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通

・シリアルペラ1枚封入

・ポストカード2枚封入(集合 / MINA)

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通

・IDカード(MINA ver.)



○SANA盤【CD】

価格:\3,200(税込)

品番:WPCL-13612



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲+SANAソロ楽曲



<仕様・特典>

・メンバーソロジャケット

・A5サイズビジュアルブックレット32p(予定)

・スリーブケース仕様

・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)

※集合(D)、SANA[4種]

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通

・シリアルペラ1枚封入

・ポストカード2枚封入(集合 / SANA)

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通

・IDカード(SANA ver.)



○MOMO盤【CD】

価格:\3,200(税込)

品番:WPCL-13613



<CD収録曲>(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲+MOMOソロ楽曲



<仕様・特典>

・メンバーソロジャケット

・A5サイズビジュアルブックレット32p(予定)

・スリーブケース仕様

・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)

※集合(D)、MOMO[4種]

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通

・シリアルペラ1枚封入

・ポストカード2枚封入(集合 / MOMO)

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤)共通

・IDカード(MOMO ver.)



●通常盤【CD】

価格:\2,600(税込)

品番:WPCL-13614



<CD収録曲>(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



<仕様・特典>

・ブックレット20p(予定)



[初回プレスのみ]

・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全15種)

※集合B、C、D(3種)、ユニットD、E、F(3種)、MINA(3種)、SANA(3種)、MOMO(3種)

・シリアルペラ1枚封入



●ONCE JAPAN限定盤【CD】

価格:\3,600(税込)

品番:WPCL-60082

※ONCE JAPAN限定盤は、TWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。



<CD収録曲>(全10曲収録予定)

全形態共通楽曲+MINAソロ楽曲+SANAソロ楽曲+MOMOソロ楽曲



<仕様・特典>

・箔押し仕様A5サイズブックレット32p(予定)

・スリーブケース仕様

・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入(全15種)

※集合B/C/D(3種)、ユニットD/E/F(3種)、MINA(3種)、SANA(3種)、MOMO(3種)

・シリアルペラ2枚封入



■関連リンク

TWICE日本公式サイト