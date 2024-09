5人組ダンス&ボーカルグループELSEE(エルシー)が、初の楽曲リリースと渋谷でのフリーライブ開催を発表した。あわせてファーストビジュアルも公開された。2月にTikTokアカウントを開設し、これまでダンスやボーカルのカバー動画を多数アップしてきたELSEEは、AKARI、KARIN、NANAMI、PONO、HINAからなる5人組。AKARIは、NiziUを輩出したオーディション『Nizi Project』ファイナリストとして広く知られており、ファン待望のグループ活動開始となる。

公式サイト上では、『I’m you, You’re me. for ELLE & SHE』というメッセージが記されており、グループ名「ELSEE」には、「世界一不幸じゃないけど、特別幸せでもない。街のどこにでもいるそんな彼女たち=“ELLE & SHE”の胸にある想いを切り取る。」とのコンセプトが込められている。初の楽曲「POW POW」は9月27日に配信リリース。Giga & TeddyLoidがプロデュース&楽曲提供した。公開されたアーティストティザー映像【Hello, I’m ELSEE】では、「POW POW」の一端を垣間見ることができる。ジャケット写真は、イラストレーター・YULIAが担当。この日公開されたアーティスト写真と同様に、象徴的な“青いネクタイ”が印象的なビジュアルとなっている。リリース前後の9月23日と28日には、東京・渋谷区立北谷公園にてELSEE初のフリーライブを開催することが決定。SNS以外で一般の観衆を前にしたパフォーマンスは初となる。終演後には来場者全員に「メンバー1名の直筆日付&メッセージ入りフリーカード」がメンバーから直接プレゼントされる。■『ELSEE Free Street Live』日程9月23日(月・祝)午後4時:東京・渋谷区立北谷公園9月28日(土)午後4時:東京・渋谷区立北谷公園