地域CL出場を懸けた最終舞台“全社”の組み合わせが決定　勢いに乗った者が勝つ超絶怒涛のスーパー短期決戦【Road to JFL】

日本サッカー協会が7日、第60回全国社会人サッカー選手権大会(全社)の組み合わせを発表。全社は、日本フットボールリーグ(JFL)昇格を目指す地域リーグクラブが集う、“勢いに乗った者が勝つ”超絶怒涛のスーパー短期決戦。前回は東海1部のFC刈谷が制し、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2023の出場権を獲得した。開催地滋賀県(県内8会場)日程10月19日、20日、21日、22日、23日

競技形式32チームによるノックアウト方式重要ポイント今大会4位以上の成績上位3チームで、「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2024(地域CL)」の出場権をまだ獲得していない場合、各地域最上位リーグの所属かつJFL入会意思があれば、地域CLの出場権が与えられる。1回戦(10/19)【1】FC刈谷 vs ルート11【2】東邦チタニウム vs ベルガロッソいわみ【3】東京23FC vs 北海道十勝スカイアース【4】ASラランジャ京都 vs ヴェロスクロノス都農・・・・・・【5】VONDS市原FC vs JAPAN.S.C.【6】多度津FC vs 三菱重工長崎SC【7】ブランデュー弘前FC vs 中京大学FC【8】福山シティFC vs SHIBUYA CITY FC・・・・・・【9】FC徳島 vs FC延岡AGATA【10】FC岐阜SECOND vs おこしやす京都AC【11】東海FC vs SRC広島【12】BTOP北海道 vs 東京ユナイテッドFC・・・・・・【13】レイジェンド滋賀 vs エリース東京【14】守山侍2000 vs コバルトーレ女川【15】ジェイリースFC vs 横浜猛蹴【16】福井ユナイテッドFC vs アルテリーヴォ和歌山2回戦(10/20)【17】 【1(の勝者)】vs【2】【18】 【3】vs【4】・・・・・・【19】 【5】vs【6】【20】 【7】vs【8】・・・・・・【21】 【9】vs【10】【22】 【11】vs【12】・・・・・・【23】 【13】vs【14】【24】 【15】vs【16】準々決勝(10/21)【25】 【17(の勝者)】vs【18】・・・・・・【26】 【19】vs【20】・・・・・・【27】 【21】vs【22】・・・・・・【28】 【23】vs【24】準決勝(10/22)【29】 【25(の勝者)】vs【26】【30】 【27(の勝者)】vs【28】3位決定戦(10/23)【31】 【29(の敗者)】vs【30】決勝(10/23)【32】 【29(の勝者)】vs【30】