WHIB、3rdシングル「Rush of Joy」スケジュールを公開

WHIBが3rdシングルのスケジュールを公開した。彼らは12日、公式SNSを通じて3rdシングル「Rush of Joy」のスケジュールを公開し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。先立って2日、カムバックを発表すると共に集合写真を公開。彼らが着たTシャツには「Rush of Joy」というフレーズが書かれており、ニューアルバムへの関心を高めた。そして本日、彼らは「Rush of Joy」が3rdシングルのタイトルであることを明かし、ニューアルバムへの期待を高めた。

公開されたスケジュールによると、彼らは今日予約販売を皮切りにトラックリスト、コンセプトフォト、ハイライトメドレー、ミュージックビデオの予告映像を順を追って公開し、カムバックへの雰囲気を盛り上げた後、30日のアルバム発売と同時に本格的なカムバック活動に突入する。特に、彼らは「ONE BY WHIB」と「TEAM BY WHIB」という計2つのバージョンのコンセプトフォトの公開を予告し、2つのバージョンが何を意味するのか、好奇心を刺激した。WHIBの3rdシングル「Rush of Joy」は、9月30日に発売される。