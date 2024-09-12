ジョン・ボン・ジョヴィ、橋から飛び降りようとする女性を思い止まらせる
ジョンは火曜日（9月10日）、米ナッシュビルにあるジョン・シーゲンソーラー歩道橋でミュージック・ビデオを撮影中、橋の欄干の外側にいる女性に気づくと、彼女に近づき、話かけたと伝えられている。
地元の警察Metropolitan Nashville Police Departmentは、「火曜日の夜、シーゲンソーラー歩道橋にいた女性を救ったジョン・ボン・ジョヴィと彼のチームに感謝。ボン・ジョヴィは、カンバーランド川にかかる橋の縁から離れるよう彼女を説得した」と、SNSを通じ報告している。
『People』誌によると、ジョンは女性が安全な場所に移動するまで声をかけ続けていたという。
奇しくも、この日は世界自殺予防デーだった。
Ako Suzuki
A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 11, 2024